Πορτογαλία: Οι στιγμές πανικού μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ, “υπάρχουν παιδιά από κάτω” – Τι συνέβη με τα φρένα (βίντεο)

Τραγικός είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Λισαβόνα το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το εμβληματικό τελεφερίκ «Elevador da Glória», που μετρούσε 140 χρόνια λειτουργίας, εκτροχιάστηκε παρασέρνοντας στο θάνατο 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 23, 5 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα, που συνέβη γύρω στις 18:15 (τοπική ώρα), φέρεται να προκλήθηκε από χαλάρωση ηλεκτρικού καλωδίου.

Ο Τιάγκο Αουγκούστο, επικεφαλής της Μονάδας Σχεδιασμού Εκδηλώσεων, Κρατικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Κρίσεων (UPPEC) στο INEM, επιβεβαίωσε ότι όλες οι σοροί των θυμάτων έχουν πλέον απομακρυνθεί από το τελεφερίκ.

Πρόσθεσε ότι ένα 3χρονο παιδί από τη Γερμανία τραυματίστηκε, αλλά δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, με την έγκυο μητέρα του, ωστόσο, να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Observador. Πηγές της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών INEM ανέφεραν πάντως ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται και «μη Πορτογάλοι» πολίτες.

Βίντεο κατέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το δυστύχημα, με τους κατοίκους της περιοχής να τρέχουν προς τα συντρίμμια, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα συντρίμμια. Μέσα στον πανικό, ακούγεται ένας μάρτυρας να φωνάζει: «Υπάρχουν παιδιά κάτω από το τελεφερίκ».

At least 15 people died when the Gloria Funicular, a popular cable railway in Lisbon, Portugal, derailed on Wednesday, according to BNO News. The incident occurred near Avenida da Liberdade, a central area in the city. pic.twitter.com/MYJkypMdYL— Global Report (@Globalrepport) September 3, 2025

Η κυβέρνηση της Λισαβόνας ανακοίνωσε εθνικό πένθος για την Πέμπτη, ενώ ο Δήμος Λισαβόνας είχε ήδη κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος.

Ο Φερνάντο Νούνες ντα Σίλβα, πρώην μέλος του δημοτικού συμβουλίου Λισαβόνας και ειδικός μηχανικός, δήλωσε στο SIC Notícias ότι «το πιθανότερο είναι να έσπασε το καλώδιο έλξης και, όταν αυτό έσπασε, τα φρένα δεν λειτούργησαν». «Το κατερχόμενο τελεφερίκ πήρε φόρα και συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

🇵🇹 At least 15 dead and 18 injured: 5 seriously, 13 lightly (including a child) after Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, derailed, according to CNN Portugal. pic.twitter.com/aL0rPQxsHO— Pisklauren (@pisklauren) September 3, 2025

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος σημείωσε ότι αυτά τα τελεφερίκ «έχουν πολύ στιβαρή μεταλλική δομή και κατασκευάστηκαν σε μια εποχή που οι πολύ άκαμπτες κατασκευές θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντικές».

«Κάτι που προκαλεί έκπληξη είναι ότι τα φρένα δεν λειτούργησαν, γιατί όταν συμβαίνει μια τέτοια κατάσταση, υπάρχουν μηχανισμοί στο όχημα που επιτρέπουν την εφαρμογή πέδησης. Ακόμη κι αν αυτό δεν απέτρεπε τον εκτροχιασμό, θα μπορούσε να είχε μειώσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης», εξήγησε ο Νούνες ντα Σίλβα.

Στην επίσημη δήλωση που εξέδωσε η εταιρεία σχετικά με το θέμα, ισχυρίστηκε ότι η κύρια τετραετής και η ενδιάμεση διετής συντήρηση είχαν πραγματοποιηθεί στο τελεφερίκ όπως απαιτείται, μαζί με τους καθημερινούς, εβδομαδιαίους και μηνιαίους ελέγχους.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι της εταιρείας που διαχειρίζεται το τελεφερίκ έχουν επίσης ξεκινήσει έρευνα.

Η SIC Notícias πρόσθεσε ότι γνωρίζει ότι το τελεφερίκ «υποβλήθηκε σε γενική επισκευή το 2022 και σε ενδιάμεση το 2024, όλα εντός καθορισμένων πρωτοκόλλων περιοδικής συντήρησης».

«Από ό,τι μπορούμε να δούμε στις εικόνες, είναι πολύ πιθανό να έσπασε κάποιο καλώδιο έλξης και όταν έσπασε, τα φρένα που θα έπρεπε κανονικά να λειτουργούν σε μια τέτοια κατάσταση δεν λειτούργησαν», είπε νωρίς το βράδυ.