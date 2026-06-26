Τα 8 συμπεράσματα του Meteo για τον φονικό καύσωνα στην Ευρώπη – Κατά 12 βαθμούς υψηλότερες οι θερμοκρασίες

Συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη ο παρατεταμένος καύσωνας, με θερμοκρασίες “φωτιά” που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και δοκιμάζουν τις αντοχές της Γηραιάς Ηπείρου.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη φέτος, και είμαστε ακόμη στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.

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Σύμφωνα με νέα ανάλυση του World Weather Attribution, οι εκπομπές από τα ορυκτά καύσιμα έχουν επιδεινώσει ραγδαία τους ευρωπαϊκούς καύσωνες μέσα σε λίγες μόλις δεκαετίες, κάνοντας θερμοκρασίες που άλλοτε θα ήταν πρακτικά αδύνατες πλέον πολύ πιο πιθανές.

Στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη νότια Αγγλία, οι θερμοκρασίες έφτασαν έως 12°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, υπό την επίδραση ενός επίμονου αντικυκλώνα και μιας ατμοσφαιρικής ροής που μετέφερε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική.

Όμως η ίδια κυκλοφοριακή διάταξη σήμερα παράγει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι στο παρελθόν, επειδή το κλιματικό υπόβαθρο έχει ήδη θερμανθεί.

Η ανάλυση δείχνει ότι ένας αντίστοιχος καύσωνας τον Ιούνιο θα ήταν περίπου 3,5°C ψυχρότερος την ημέρα το 1976 και περίπου 2°C ψυχρότερος το 2003. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα ήταν επίσης σημαντικά χαμηλότερες, μειώνοντας την καταπόνηση του ανθρώπινου οργανισμού.

Οι καύσωνες αποτελούν τον φονικότερο φυσικό κίνδυνο στην Ευρώπη, με μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από όλους τους υπόλοιπους φυσικούς κινδύνους μαζί. Η απειλή είναι ιδιαίτερα έντονη στις πόλεις, όπου η αστική θερμική νησίδα, τα παλαιά κτίρια και οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνουν την έκθεση των πιο ευάλωτων ανθρώπων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.