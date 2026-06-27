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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Άνω Λιόσια Αττικής – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

Φωτιά στα Άνω Λιόσια Αττικής – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πηγή φωτογραφίας: Limnosreport
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα στα Άνω Λιόσια Αττικής το βράδυ του Σαββάτου 27/6.

Συγκεκριμένα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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