Πρώτο χτύπημα εκτός Ουκρανίας και Ρωσίας: Το Κίεβο έπληξε με drones τάνκερ του ρωσικού “σκιώδoυς στόλου” στη Μεσόγειο (βίντεο)

Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου’, το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης. СБУ вперше уразила безпілотниками танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря — повідомило наше джерело в службі pic.twitter.com/L5cvsEWy5t— hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2025

Διευκρινίζεται ότι «αυτή η επίθεση δεν αποτελούσε απειλή για την περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή, επειδή εκείνη τη στιγμή το ρωσικό πλοίο δεν μετέφερε κανένα φορτίο».

«Η Ρωσική Ομοσπονδία χρησιμοποίησε αυτό το δεξαμενόπλοιο για να παρακάμψει τις κυρώσεις και για να κερδίσει χρήματα που πήγαν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Επομένως, από την άποψη του διεθνούς δικαίου και των νόμων και των εθίμων του πολέμου, αυτός είναι ένας απολύτως νόμιμος στόχος για την SBU. Ο εχθρός πρέπει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει, και θα τον νικήσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όπου κι αν βρίσκεται» διαμηνύει πηγή της SBU.

Το δεξαμενόπλοιο ναυπηγήθηκε το 2006 έχει σημαία Ομάν, και ανήκει στην QENDIL MARINA LLC.