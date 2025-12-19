Πούτιν: “Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για συνομιλίες – Οι συνέπειες θα είναι βαριές για τους ληστές Ευρωπαίους” – LIVE η ετήσια συνέντευξη Τύπου

Στην πορεία των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στο μέτωπο αναφέρεται εκτενώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου, που παραχωρεί με στόχο να παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Μεταξύ άλλων, τόνισε πως “δεν βλέπουμε την Ουκρανία έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, εμείς είμαστε έτοιμοι, και θέλουμε να τελειώσει η σύγκρουση με ειρηνικά μέσα”.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου:

Όπως είπε ο Πούτιν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών, η Ρωσία δεν βλέπει ακόμη την προθυμία του Κιέβου να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, «η στρατηγική πρωτοβουλία έχει περάσει πλήρως στα χέρια των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατεύματα προχωρούν προς όλες τις κατευθύνσεις και ο εχθρός υποχωρεί», δήλωσε ο Πούτιν, ανακοινώνοντας νίκες σε πολλά μέτωπα.

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να ανακαταλάβουν τουλάχιστον ένα μέρος του Κρασνοαρμέισκ (ουκρανικά Ποκρόβσκ) και υφίστανται σοβαρές απώλειες, σημείωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και πρόσθεσε: “Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις στην περιοχή Ζαπορίζια απελευθερώνουν τον έναν οικισμό μετά τον άλλον, με το μισό Χουλιάιπολε να βρίσκεται υπό έλεγχο”.

Επίσης, ανέφερε ότι το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Κοντά στο Κουπιάνσκ, 3.500 στρατιώτες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι περικυκλωμένοι, και ουσιαστικά δεν έχουν καμία πιθανότητα δήλωσε ο Πούτιν.

Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ουσιαστικά δεν έχουν πια στρατηγικά αποθέματα, κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει το Κίεβο να καταλήξει σε μια διευθέτηση, ισχυρίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σε άλλο σημείο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστρεψε τα βέλη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσπάθειά της να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία.

Μάλιστα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ευρωπαίους ηγέτες με «ληστές» και υποστήριξε ότι πρόκειται για πράξη «κλοπής που γίνεται ανοιχτά και όχι στα κρυφά».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» για τις χώρες που εμπλέκονται, σημειώνοντας ότι η επιβάρυνση των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών μέσω δανείων προς την Ουκρανία θα είναι «πολύ δύσκολη» στη διαχείρισή της.

Επιπλέον, εκτίμησε ότι η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη, καθώς «όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει επιστροφή», ενώ ισχυρίστηκε ότι τα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνα της Γαλλίας σε ό,τι αφορά το εθνικό χρέος.

Ο 73χρονος Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 25 χρόνια, παραχωρεί από το 2001 αυτή τη συνέντευξη Τύπου στο τέλος του έτους, η οποία διαρκεί αρκετές ώρες και μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση.

Με αυτή την αφορμή ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα, από τη γεωπολιτική ως την οικονομία, ή ακόμη και στα δικά του σχέδια για το μέλλον και, όπως κάθε χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αναμένονται οι δηλώσεις του αναφορικά με την εξέλιξη του πολέμου αυτού.

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου χωριζόταν στο παρελθόν σε δύο μέρη: στο πρώτο ο Πούτιν δεχόταν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με τη συμμετοχή δυτικών μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια ερωτήσεις από τους πολίτες. Από το 2023 τα δύο μέρη έχουν συγχωνευθεί.