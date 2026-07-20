Οι ΗΠΑ σφυροκόπησαν για ένατη νύχτα το Ιράν, πανηγυρίζει ο Τραμπ – Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Συρία, Ιορδανία

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ολοένα κλιμακώνεται, με τα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται για ένατη νύχτα και την ανησυχία να εντείνεται.

Η CENTCOM ανακοίνωσε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με ανακοινώσεις για πλήγματα εναντίον αμερικανικών θέσεων στη Συρία και επιθέσεις με drones στην περιοχή του Κόλπου.

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Το «μνημόνιο κατανόησης» που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν την 17η Ιουνίου και υποτίθεται πως θα οδηγούσε σε κύκλο διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί οριστικά η ένοπλη σύρραξη έχει γίνει κομμάτια καθώς τον λόγο τον έχουν πάρει τα όπλα και το αδιέξοδο στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ παγιώνεται.

Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Εν είδει αντιποίνων, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Νέος γύρος αμερικανικών επιδρομών εναντίον του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «επιτυχώς» τους βομβαρδισμούς τους οποίους εξαπέλυσε για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, στις 22:00 (ώρα Ουάσιγκτον· σήμερα στις 05:00 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε, μεταξύ άλλων, κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Οι νυχτερινές επιδρομές «στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 19, 2026

Τραμπ για Ιράν: Για άλλη μια φορά τους χτυπήσαμε σκληρά

Σε δηλώσεις του μετά τον τελικό του Μουντιάλ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε για το Ιράν ότι «τους χτυπήσαμε ξανά πολύ σκληρά απόψε, και το κάναμε αυτό προς τιμήν των τριών -πιθανώς τριών- μεγάλων πατριωτών», εννοώντας τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Όπως εξήγησε, «αυτοί οι μεγάλοι πατριώτες πολεμούσαν εκεί έξω [για να] μην μπορέσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

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Σχετικά με τους βομβαρδισμούς είπε ότι «το Ιράν έχει υποστεί πολύ, πολύ σοβαρές ζημιές. Έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα σε στρατιωτικό επίπεδο, τους απέμειναν πολύ λίγα: έχουν μερικούς πυραύλους, μερικά drone, λίγη κατασκευαστική ικανότητα, αλλά όχι πολλά».

Τόνισε ακόμη ότι «εμείς ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, αυτοί δεν ελέγχουν τίποτα».

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U.S. President Donald J. Trump spoke to reporters tonight about Iran after leaving the World Cup Finals in New Jersey, stating: “Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything, almost, militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've… pic.twitter.com/wQbvFFCAc2— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν αεροσκάφη των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο στην Ιορδανία

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

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Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.

Επίσης, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν η ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Αργά την περασμένη νύχτα, δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια (…) που προσπαθούσαν να εισέλθουν και να εξέλθουν από την μη ασφαλή και επικίνδυνη νότια πορεία του στενού του Ορμούζ ανατινάχθηκαν και ακινητοποιήθηκαν», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκαν το IRIB και το Tasnim.

Ιρανικά αντίποινα στη Συρία

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εγκατάστασης που χαρακτήρισαν ως «κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού» στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν αμερικανικές δυνάμεις.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στον θάνατο Ιρανών στρατιωτών στην πόλη Ιρανσάρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Επίθεση του Ιράν με drones κατά του Κουβέιτ

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετωπίζουν επίθεση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων εναντίον της επικράτειας του εμιράτου.

Χρησιμοποιώντας τυποποιημένη ορολογία, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζει» επιθέσεις «εχθρικών drones» προσθέτοντας ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα είναι αποτέλεσμα αναχαιτίσεων στόχων».

Σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν

Σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης τις τελευταίες ημέρες.

Ρούμπιο: Η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να «προστατευτεί η ναυσιπλοΐα» στο Ορμούζ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες Κυριακή η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στο στενό του Ορμούζ.

«Είναι σαφές ότι το Ιράν, τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι στο Ιράν, θέλουν να ελέγξουν το στενό και να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τις Φιλιππίνες, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή συνάντηση.

«Οι ΗΠΑ θα κάνουν, και θα συνεχίσουν να κάνουν, αυτό που χρειάζεται για να προστατεύσουν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αλλά κι άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεισφέρουν βοήθεια για να μοιραστεί το βάρος, είτε πρόκειται για υλικό είτε για χρηματοδότηση», συνέχισε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θεωρεί πως υπάρχει ακόμη πιθανότητα διπλωματικής εξόδου από τον πόλεμο, ο κ. Ρούμπιο απάντησε «είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διπλωματία».

«Δεν μπορούμε να έχουμε μνημόνιο συνεννόησης που παραμένει ζωντανό αν παραβιάζουν τους όρους του», υποστήριξε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στην καταρχήν συμφωνία που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και υποτίθεται πως άνοιγε τον δρόμο για διαπραγματεύσεις ώστε να καταλήξουν στον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών αλλά έγινε κομματάκια όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες στις αρχές Ιουλίου.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντα ανοικτές σε διπλωματική λύση. Το έχουμε αποπειραθεί πολλές φορές με το Ιράν και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε», συμπλήρωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Το Μπρεντ πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα, μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ώρες μετά την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ότι διεξάγουν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 9η συνεχόμενη νύχτα και ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο περί πλοίου στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο σημείωνε άνοδο 2,72%, στα 90,50 δολάρια, περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας, του West Texas Intermediate (WTI), σημείωνε άνοδο 2,39% στα 86,46 δολάρια.