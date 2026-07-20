Τραμπ: Η θερμή χειραψία με τον “ανεπιθύμητο” Σάντσεθ στον τελικό του Μουντιάλ 2026 μετά από μήνες έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισπανία

Πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση είχαν στον τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Η συνάντηση των δύο ηγετών, πραγματοποιήθηκε στον τελικό του Μουντιάλ 2026, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή (19/7). Στον τελικό έδωσαν επίσης το «παρών» ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία.

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Η συνάντηση Σάντσεθ – Τραμπ ήρθε έπειτα από μήνες αντιπαράθεσης, με βασικό σημείο τριβής τις αμυντικές δαπάνες της Ισπανίας και τη συμβολή της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το κλίμα είχε αρχίσει να βελτιώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Ισπανία είχε «εξιλεωθεί πλήρως», συμφωνώντας σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον προηγούμενο μήνα.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ισπανία έχει «υπερεκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», αυξάνοντας σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ισπανός πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, κατά την οποία συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ θα μπορούσε να απονείμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη νικήτρια ομάδα, ο Σάντσεθ απέφυγε να κάνει προβλέψεις και απάντησε: «Αυτό που έχει σημασία για μένα δεν είναι ποιος θα το παραδώσει, αλλά ποιος θα το παραλάβει».

Πέρα από τις αμυντικές δαπάνες, οι σχέσεις Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επιβαρυνθεί και από τις διαφορετικές θέσεις των δύο κυβερνήσεων σε σειρά διεθνών ζητημάτων.

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Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος στη Γάζα. Η Ισπανία έχει χαρακτηρίσει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ γενοκτονία, διατύπωση που απορρίπτεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ένταση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.