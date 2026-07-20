Βανς: Για 4η φορά πατέρας ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ – Τι είχε αποκαλύψει στο βιβλίο του

Πατέρας για 4η φορά έγινε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς καθώς η σύζυγος του έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι το πρωί της Κυριακής (19/7).

Ο Άλεκ Νιλ Βανς γεννήθηκε την Κυριακή όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ούσα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους και τρισευτυχισμένοι, ενώ τα παιδιά μας ανυπομονούσαν να γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό», έγραψε ο Βανς, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές του ευχαριστίες προς τους στρατιωτικούς γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιατρικού Κέντρου Walter Reed

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το Associated Press, πρόκειται για ένα εξαιρετικό γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια που γεννιέται παιδί εν ενεργεία αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Το ζευγάρι έχει ακόμη τρία παιδιά: τον 9χρονο Έβαν, τον 6χρονο Βίβεκ και την 4χρονη Μίραμπελ. pic.twitter.com/VMCGCCRd7s July 19, 2026

Σύμφωνα με το BBC, ο Βανς είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ που τάσσονται ανοιχτά υπέρ της αύξησης των γεννήσεων στις ΗΠΑ.

Στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, γράφοντας ότι η σύζυγός του ήταν αρχικά διστακτική στο να αποκτήσουν τέταρτο παιδί. Ωστόσο, άλλαξε γνώμη μετά τον ξαφνικό θάνατο του στενού τους φίλου και συντηρητικού influencer, Τσάρλι Κερκ.