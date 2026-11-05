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Τζέι Ντι Βανς: Η ανάρτηση – μανιφέστο μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων με το βλέμμα στις εκλογές του 2028

Η κριτική στον Τραμπ μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών

Τζέι Ντι Βανς: Η ανάρτηση – μανιφέστο μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων με το βλέμμα στις εκλογές του 2028
POLITICO POOL
DEBATER NEWSROOM

Ανάρτηση – μανιφέστο δημοσιοποίησε στα social media ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σηματοδοτώντας την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές του 2028, λίγες ώρες μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με το CNN, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε τις εργασίες στην Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου, ο Τζέι Ντι Βανς ξεκινούσε τη δική του εκστρατεία για τις απερχόμενες εκλογές.

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει πλέον έναν νέο εκλογικό συνασπισμό που θα μπορούσε επίσης να σώσει τα δικά του προεδρικά όνειρα.

Η ανάρτησή του στα social media περιείχε πολλές -όχι και τόσο καλυμμένες- κριτικές για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη κίνηση από έναν αντιπρόεδρο λίγες ώρες μετά από μια συντριπτική ήττα του κόμματός του.

“Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιβολής του νόμου”

Όπως πολλοί αναλυτές, ψηφοφόροι και κυβερνητικά στελέχη, έτσι και ο Τζέι Ντι Βανς υπέδειξε τον πόλεμο στο Ιράν ως την κύρια αιτία της ήττας που δέχθηκε το κόμμα του.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της μεταναστευτικής πολιτικής, προτείνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιβολής του νόμου – εστιάζοντας περισσότερο, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις που απασχολούν παράνομο εργατικό δυναμικό», έγραψε στην ανάρτησή του.

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Αποκάλυψε πως οι Αμερικανοί θα επέστρεφαν στους Ρεπουμπλικάνους αν:

  • Τελείωνε ο πόλεμος
  • Αντιμετωπίζονταν το υψηλό κόστος διαβίωσης ή ο πληθωρισμός.
  • Η Αμερική να γινόταν στην ουσία της ξανά πρώτη.
  • Άλλαζαν οι σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ.

Στρατηγικό λάθος ο πόλεμος

Αν και σε γενικές γραμμές διατήρησε την στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς φρόντισε να διαφοροποιήσει την θέση του ως προς ένα σημείο.

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Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τον πόλεμο στο Ιράν ως τη θυσία που έπρεπε να κάνει για το καλό του έθνους, ο Τζέι Ντι Βανς άφησε περιθώριο να ερμηνευτεί ο πόλεμος ως στρατηγικό λάθος από την έναρξή του.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα 6 χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα κόστος που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Όλοι όμως ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού πάμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί», έγραψε με νόημα.

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Παρά αυτή τη μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους, ο Τραμπ απέφευγε να δώσει την εντύπωση πως διαφωνεί εν τέλει με τον αντιπρόεδρό του.

«Πιθανόν είχε δίκιο. Ο πόλεμος ανέβασε λίγο την τιμή της βενζίνης βραχυπρόθεσμα», είπε.

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Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ έλεγε ότι θεωρούσε τη δήλωση «καλή».

Οι νέοι σύμμαχοι

Με τις αναφορές του στο δόγμα «Πρώτα η Αμερική» και στην ανάγκη αλλαγής των σχέσεων με το Ισραήλ, ο αντιπρόεδρος φαίνεται να επιχειρεί προσέγγιση της πτέρυγας του MAGA, στην οποία ασκεί επιρροή ο συντηρητικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον.

Ακριβώς αυτή η πτέρυγα εκτιμάται πως θα παίξει σημαντικό ρόλο στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών το 2028.

Όποιες και αν είναι οι προθέσεις του Τζέι Ντι Βανς, είναι αμφίβολο, μετά τη συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αν οποιοσδήποτε συνδέεται με τον αντιδημοφιλή πόλεμο κατά του Ιράν — και αυτό περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — θα είναι σε θέση να διεκδικήσει την προεδρία το 2008.

Η πολιτική επιδεξιότητα του Βανς είναι ήδη υπό αμφισβήτηση και δεν είναι ο μόνος που ξεκίνησε τους «ελιγμούς» εν όψει των εκλογών του 2008.

Ο απερχόμενος κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος ηττήθηκε στις προκριματικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2024 από τον Τραμπ, βγαίνει στο προσκήνιο με τις δικές του ευθείες δηλώσεις.

Οι αναλυτές αστειεύονταν την Τρίτη ότι η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028 θα ξεκινούσε την Τετάρτη το πρωί. Ο Τζέι Ντι Βανς μόλις το έκανε πραγματικότητα.

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