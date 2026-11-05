Τζέι Ντι Βανς: Η ανάρτηση – μανιφέστο μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων με το βλέμμα στις εκλογές του 2028

Ανάρτηση – μανιφέστο δημοσιοποίησε στα social media ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σηματοδοτώντας την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές του 2028, λίγες ώρες μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με το CNN, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε τις εργασίες στην Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου, ο Τζέι Ντι Βανς ξεκινούσε τη δική του εκστρατεία για τις απερχόμενες εκλογές.

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει πλέον έναν νέο εκλογικό συνασπισμό που θα μπορούσε επίσης να σώσει τα δικά του προεδρικά όνειρα.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we’re going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there’s going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I’m open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you’d like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that’s at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

Η ανάρτησή του στα social media περιείχε πολλές -όχι και τόσο καλυμμένες- κριτικές για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη κίνηση από έναν αντιπρόεδρο λίγες ώρες μετά από μια συντριπτική ήττα του κόμματός του.

“Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιβολής του νόμου”

Όπως πολλοί αναλυτές, ψηφοφόροι και κυβερνητικά στελέχη, έτσι και ο Τζέι Ντι Βανς υπέδειξε τον πόλεμο στο Ιράν ως την κύρια αιτία της ήττας που δέχθηκε το κόμμα του.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της μεταναστευτικής πολιτικής, προτείνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιβολής του νόμου – εστιάζοντας περισσότερο, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις που απασχολούν παράνομο εργατικό δυναμικό», έγραψε στην ανάρτησή του.

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Αποκάλυψε πως οι Αμερικανοί θα επέστρεφαν στους Ρεπουμπλικάνους αν:

Τελείωνε ο πόλεμος

Αντιμετωπίζονταν το υψηλό κόστος διαβίωσης ή ο πληθωρισμός.

Η Αμερική να γινόταν στην ουσία της ξανά πρώτη.

Άλλαζαν οι σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ.

Στρατηγικό λάθος ο πόλεμος

Αν και σε γενικές γραμμές διατήρησε την στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς φρόντισε να διαφοροποιήσει την θέση του ως προς ένα σημείο.

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Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τον πόλεμο στο Ιράν ως τη θυσία που έπρεπε να κάνει για το καλό του έθνους, ο Τζέι Ντι Βανς άφησε περιθώριο να ερμηνευτεί ο πόλεμος ως στρατηγικό λάθος από την έναρξή του.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα 6 χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα κόστος που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Όλοι όμως ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού πάμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί», έγραψε με νόημα.

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Παρά αυτή τη μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους, ο Τραμπ απέφευγε να δώσει την εντύπωση πως διαφωνεί εν τέλει με τον αντιπρόεδρό του.

«Πιθανόν είχε δίκιο. Ο πόλεμος ανέβασε λίγο την τιμή της βενζίνης βραχυπρόθεσμα», είπε.

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Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ έλεγε ότι θεωρούσε τη δήλωση «καλή».

Οι νέοι σύμμαχοι

Με τις αναφορές του στο δόγμα «Πρώτα η Αμερική» και στην ανάγκη αλλαγής των σχέσεων με το Ισραήλ, ο αντιπρόεδρος φαίνεται να επιχειρεί προσέγγιση της πτέρυγας του MAGA, στην οποία ασκεί επιρροή ο συντηρητικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον.

Ακριβώς αυτή η πτέρυγα εκτιμάται πως θα παίξει σημαντικό ρόλο στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών το 2028.

Όποιες και αν είναι οι προθέσεις του Τζέι Ντι Βανς, είναι αμφίβολο, μετά τη συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αν οποιοσδήποτε συνδέεται με τον αντιδημοφιλή πόλεμο κατά του Ιράν — και αυτό περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — θα είναι σε θέση να διεκδικήσει την προεδρία το 2008.

Η πολιτική επιδεξιότητα του Βανς είναι ήδη υπό αμφισβήτηση και δεν είναι ο μόνος που ξεκίνησε τους «ελιγμούς» εν όψει των εκλογών του 2008.

Ο απερχόμενος κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος ηττήθηκε στις προκριματικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2024 από τον Τραμπ, βγαίνει στο προσκήνιο με τις δικές του ευθείες δηλώσεις.

Οι αναλυτές αστειεύονταν την Τρίτη ότι η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028 θα ξεκινούσε την Τετάρτη το πρωί. Ο Τζέι Ντι Βανς μόλις το έκανε πραγματικότητα.