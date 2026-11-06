Τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία: Σχολικό έπεσε πάνω σε δέντρο – Δύο νεκροί από ανακοπή, πολλοί τραυματίες

Σχολικό λεωφορείο εμπλέκεται σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με πολλά θύματα στην πόλη Εν της Γαλλίας με πολλά θύματα, μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν επίσης ότι προς τον τόπο του δυστυχήματος κινούνται οχήματα πρώτων βοηθειών καθώς και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα υπάρχουν ήδη δύο νεκροί, που έχασαν τη ζωή τους από καρδιακή προσβολή.

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Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί, στον επαρχιακό δρόμο D22, όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

🚨 ACCIDENT DE LA CIRCULATION | Secteur de Lent Un accident impliquant un car d’une ligne de transport interurbain s’est produit dans le secteur de Lent. Plusieurs victimes sont impliquées. Le préfet a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de coordonner l’action des différents acteurs de la gestion de crise. Les services de secours et les forces de l’ordre sont mobilisés sur place. Les maires apportent également leur concours à l’opération de secours. ⚠️ Il est demandé à la population d’éviter le secteur. Des mesures de déviation sont en cours. Le préfet se rend sur place.— Préfet de l’Ain (@Prefet01) November 6, 2026

«Το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε σε δέντρο μέσα σε χαντάκι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δήμαρχος, Ιβ Κριστέν, αναφέροντας ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

🚑 Un accident impliquant un car d’une ligne de transport interurbain au sud de Bourg-en-Bresse, sur le secteur de Lent, a fait "plusieurs victimes", a annoncé la préfecture de l’Ain sans détailler de bilan précis à ce stade⤵️ https://t.co/V5J9mB6H05— Agence France-Presse (@afpfr) November 6, 2026

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για λεωφορείο υπεραστικής γραμμής, το οποίο μετέφερε παιδιά στην περιοχή, περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες.

🔴 🚨INTERVENTION EN COURS – LENT En ce moment, de nombreux sapeurs-pompiers interviennent pour un accident de la route sur la commune de LENT ✅ Prudence sur place, et laissez la priorité de passage aux engins de secours. Suivre les consignes sur la page @Prefet01 https://t.co/H9NeKxO9Nt ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 6, 2026

Η νομαρχία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «αρκετά θύματα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό και την κατάσταση των επιβαινόντων.

«Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Γκεφρέ στο BFMTV. «Για εμάς, είναι πάντα μια δοκιμασία όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, γίνονται θύματα γεγονότων αυτής της φύσης. Στέλνω τις θερμές μου σκέψεις στις οικογένειες, εκ μέρους της κυβέρνησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.