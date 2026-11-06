Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία: Σχολικό έπεσε πάνω σε δέντρο – Δύο νεκροί από ανακοπή, πολλοί τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Εν

Τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία: Σχολικό έπεσε πάνω σε δέντρο – Δύο νεκροί από ανακοπή, πολλοί τραυματίες
pixabay
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:24

Σχολικό λεωφορείο εμπλέκεται σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με πολλά θύματα στην πόλη Εν της Γαλλίας με πολλά θύματα, μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν επίσης ότι προς τον τόπο του δυστυχήματος κινούνται οχήματα πρώτων βοηθειών καθώς και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα υπάρχουν ήδη δύο νεκροί, που έχασαν τη ζωή τους από καρδιακή προσβολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί, στον επαρχιακό δρόμο D22, όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

«Το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε σε δέντρο μέσα σε χαντάκι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δήμαρχος, Ιβ Κριστέν, αναφέροντας ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για λεωφορείο υπεραστικής γραμμής, το οποίο μετέφερε παιδιά στην περιοχή, περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες.

Η νομαρχία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «αρκετά θύματα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό και την κατάσταση των επιβαινόντων.

«Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Γκεφρέ στο BFMTV. «Για εμάς, είναι πάντα μια δοκιμασία όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, γίνονται θύματα γεγονότων αυτής της φύσης. Στέλνω τις θερμές μου σκέψεις στις οικογένειες, εκ μέρους της κυβέρνησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ