Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο τραγουδιστής Chris Rea

Πένθος στον καλλιτεχνικό χώρο καθώς πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο διάσημος τραγουδιστής Chris Rea, όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο διάσημος τραγουδιστής που είχε γίνει γνωστός για το τραγούδι «Driving Home For Christmas» πέθανε στο νοσοκομείο, όπως ανακοινώθηκε.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Chris Rea. Πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, μετά από σύντομη ασθένεια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

O Christopher Anton Rea όπως ήταν το πλήρες όνομα του γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1951 στο Middlesbrough της Αγγλίας, ενώ έγινε γνωστός για τη τη βαθιά, “καπνισμένη” φωνή του, τα αργά, ατμοσφαιρικά blues κομμάτια, τη χαρακτηριστική slide guitar αλλά και τους στίχους με θέματα όπως η νοσταλγία, τα ταξίδια, ο έρωτας και η μοναξιά.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας (παγκρεατίτιδα), που τον κράτησαν μακριά από περιοδείες.