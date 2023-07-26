Πέθανε η τραγουδίστρια Sinead O’Connor
Έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά την αυτοκτονία του γιου της
Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Sinead O’Connor σε ηλικία 56 ετών.
Η Ιρλανδή τραγουδίστρια έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο το 1990 με τη μοναδική της διασκευή της στο «Nothing Compares 2 U» του Prince.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Sinead O’ Connor πέθανε ένα χρόνο μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Shane, ο οποίος είχε δραπετεύσει από νοσοκομείο όπου τελούσε υπό επιτήρηση για να μην δώσει τέλος στη ζωή του.
Sinead O’Connor, acclaimed Dublin singer, dies aged 56 https://t.co/00uq4SjSHr— The Irish Times (@IrishTimes) July 26, 2023
Η είδηση του χαμού της προκάλεσε βαθιά θλίψη στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.
