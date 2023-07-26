Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Πέθανε η τραγουδίστρια Sinead O'Connor

Έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά την αυτοκτονία του γιου της

Πέθανε η τραγουδίστρια Sinead O’Connor
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:10

Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Sinead O’Connor σε ηλικία 56 ετών.

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο το 1990 με τη μοναδική της διασκευή της στο «Nothing Compares 2 U» του Prince.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Sinead O’ Connor πέθανε ένα χρόνο μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Shane, ο οποίος είχε δραπετεύσει από νοσοκομείο όπου τελούσε υπό επιτήρηση για να μην δώσει τέλος στη ζωή του.

Η είδηση του χαμού της προκάλεσε βαθιά θλίψη στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

