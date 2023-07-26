Σε πύρινο «κλοιό» η Μαγνησία: Εκκενώθηκαν Σέσκλο, Βελεστίνο, Διμήνι, Παλιούρι και ΒΙΠΕ – Καίγονται σπίτια στον Άγιο Γεώργιο Φερών

Πολύ μεγάλα μέτωπα της φωτιάς αντιμετωπίζει η Μαγνησία, αφού η πύρινη «λαίλαπα» οδήγησε σε εκκένωση περιοχών, ενώ έθεσε σε ετοιμότητα άλλες.

Φωτιά στο Σέσκλο

Την εκκένωση του Σέσκλου Βόλου, για προληπτικούς λόγους, αποφάσισε η πυροσβεστική, σύμφωνα με ενημέρωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η εκκένωση αποφασίστηκε καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή οδηγούν την πυρκαγιά προς τα ανατολικά και κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Στο Σέσκλο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες δημιουργούν ζώνες ανάσχεσης της φωτιάς, ώστε αυτή να μην επεκταθεί προς το Σέσκλο και το Διμήνι, που είναι προάστιο του Βόλου και προς τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.

Φωτιά στο Βελεστίνο

Ήδη εκκενώθηκαν, προληπτικά, τα πρώτα σπίτια στις παρυφές και περιμετρικά του Βελεστίνου και οι κάτοικοι οδηγούνται προς το κέντρο της πόλης δήλωσε πριν από λίγο ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Παλληκάρης.

Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη που βρίσκεται ήδη στην περιοχή δήλωσε ότι επικρατούν απίστευτες συνθήκες.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική, ζήτησε να ενισχυθούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης του Βόλου και της Μαγνησίας με δυνάμεις από όλες τις όμορες περιοχές για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στο Βελεστίνο, στο Σέσκλο και στα προάστια του Βόλου.

112 για εκκένωση των περιοχών Διμήνι, Παλιούρι και Βιομηχανική Περιοχή Βόλου

Εκκενώνονται οι περιοχές Διμήνι, Παλιούρι και Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκκενώσουν τις παραπάνω περιοχές και να κατευθυνθούν προς Βόλο. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Διμήνι, Παλιούρι και Βιομηχανική Περιοχή Βόλου εκκενώστε τώρα προς Βόλο. Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φλόγες έχουν τυλιχθεί σπίτι στον Άγιο Γεώργιο Φερών.

Φωτογραφίες και βίντεο: magnesianews.gr

