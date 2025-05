Ως γελοία και ανεπαρκή χαρακτήρισαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα την ανθρωπιστική βοήθεια που επέτρεψαν το Ισραήλ να περάσει στην Γάζα.

Από τις αρχές Μαρτίου, το Ισραήλ έχει μπλοκάρει την είσοδο ιατρικών, τροφίμων και καυσίμων στη Γάζα σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Διεθνείς εμπειρογνώμονες προειδοποιήσαν για επικείμενο λιμό στον πολιορκημένο θύλακα που φιλοξενεί 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με τις εικόνες να είναι δραματικές, και θύματα κυρίες παιδιά και αμάχους στα όρια του θανάτου από την πείνα.

Τα Ηνωμένα Έθνη έλαβαν την Δευτέρα άδεια από το Ισραήλ για την είσοδο 93 ακόμη φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς εντείνεται η διεθνής πίεση στον Νετανιάχου να λάβει άμεσα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων του 11 εβδομάδων αποκλεισμού που έληξε τη Δευτέρα.

Gaza is not starving. Gaza is being starved by Israel.



How do you justify starving kids to achieve your military goals?



What a shame. pic.twitter.com/HUJIbebZXl