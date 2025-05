Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα κατέρρευσε ένας ναός στην Κίνα, που χρονολογείται από το 1375, ο οποίος είχε ανακαινιστεί μόλις την περασμένη χρονιά.

Για την ξαφνική κατάρρευση του ιστορικού ναού έχει ξεκινήσει έρευνα στην ανατολική Κίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου, όταν ξαφνικά η οροφή του ναού στο Φενγκγιάνγκ κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, σε απόσταση αναπνοής από τουρίστες που βρίσκονταν στον χώρο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μέρος της στέγης να υποχωρεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους παρευρισκόμενους να απομακρύνονται πανικόβλητοι.

The roof of a 650-year-old drum tower in Anhui China collapsed. It was built during the Ming Dynasty in 1375😬 pic.twitter.com/Mu2NQyMPMu — kira 👾 (@kirawontmiss) May 21, 2025

Σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού, το περιστατικό συνέβη στις 6:30 το απόγευμα, στην ανατολική πλευρά της στέγης του ναού. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Roof tiles became detached and fell from the #Gulou (Drum Tower) in #Fengyang, #Anhui Province in #China on May 19, Chinese social media videos showed. Fortunately, no was reported injured as it was dinner time and there were fewer people near the building. pic.twitter.com/Ftj0aSLyqN May 20, 2025

Οι αρχές ενεργοποίησαν άμεσα το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης, εκκένωσαν τον χώρο και απέκλεισαν την πρόσβαση. Παράλληλα, συγκροτήθηκε ομάδα για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης.

NEW: The roof of a 650-year-old drum tower in Anhui, China, collapses.



The incident happened at the Fengyang Drum Tower in eastern China. Officials have since launched an investigation.



The structure was first built in 1375 during the Ming Dynasty.



Part of the building was… pic.twitter.com/5Py0YJOGak — Collin Rugg (@CollinRugg) May 20, 2025

Ο ναός κατασκευάστηκε το 1375, κατά τη δυναστεία των Μινγκ, και αποτελείται από μια υπερυψωμένη βάση και το κυρίως κτίριο. Η βάση του έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό πολιτιστικό μνημείο της επαρχίας Ανχούι από το 1989.

Η είδηση της κατάρρευσης προκάλεσε οργή και ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό ως απαράδεκτο, δεδομένου ότι το μνημείο είχε πρόσφατα επισκευαστεί.

