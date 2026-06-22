Πολιτικός “σεισμός” στη Βρετανία: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Κιρ Στάρμερ (βίντεο)

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (22/6) στην Βρετανία καθώς ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτηση του μετά από δύο χρόνια παρουσίας στον πρωθυπουργικό θώκο.

Ο Κιρ Στάρμερ μίλησε έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ανακοινώνοντας την αποχώρηση από την πρωθυπουργία της Βρετανίας και ανοίγοντας τον δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ που αποτελεί το φαβορί για να τον διαθεχθεί στον θώκο του εργατικού κόμματος.

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«Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο», είπε και συνέχισε: «Αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο. Το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές», σημείωσε πριν ανακοινώσει την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος.

Στην συνέχεια γνωστοποίησε ότι «θα παραιτηθώ από την ηγεσία των Εργατικών. Επικοινώνησα με τον βασιλιά και του ανακοίνωσα την απόφασή μου. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής μου ομάδας και την αποδέχομαι. Κάθε απόφαση που έχω πάρει, έχει ληφθεί με γνώμονα το καλό της πατρίδας», πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ ζήτησε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσει η υποβολή υποψηφιοτήτων για την ηγεσία στις 9 Ιουλίου, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

O πρωθυπουργός της Βρετανίας πέρασε το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς, καταρτίζοντας το πιθανό σχέδιο αποχώρησής του.

Ο Στάρμερ και ο στενός του κύκλος άρχισαν το Σάββατο να συντάσσουν προσχέδια ομιλίας παραίτησης. Το πιο πιθανό σενάριο προβλέπει να παραμείνει στην πρωθυπουργία έως το φθινόπωρο, ώστε ο νέος ηγέτης να ενισχύσει το Εργατικό Κόμμα στο ετήσιο συνέδριό του στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η 7η αλλαγή στο αξίωμα μόλις σε 10 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Guardian καθώς οι πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματος των εργατικών έγιναν αφόρητες με υπουργούς και μέλη της κυβέρνησης να χάνουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού.

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Πηγές αναφέρουν ότι ο Στάρμερ δεν έχει συνομιλήσει ακόμη με τον Άντι Μπέρναμ μετά το αποτέλεσμα του Μέικερφιλντ. «Λογικά, το καλύτερο και για τους δύο θα ήταν αυτό να γίνει τον Σεπτέμβριο», δήλωσε υπουργός. «Ο Άντι χρειάζεται χρόνο να προετοιμαστεί, ενώ ο Κιρ θα μπορέσει να χαράξει ομαλή πορεία αποχώρησης».

Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, πρόκειται να ορκισθεί επισήμως βουλευτής γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα). Είναι ένα απαραίτητο στάδιο για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια να αναλάβει επικεφαλής της κυβέρνησης.

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O νέος ηγέτης θα οριστεί στη διάρκεια του συνεδρίου των Εργατικών στα τέλη Σεπτεμβρίου.