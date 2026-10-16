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ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι χαμογέλασε για απαντήσει σε ερώτηση αν είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος του Τραμπ

Έκανε μία παύση 15 δευτερολέπτων

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι χαμογέλασε για απαντήσει σε ερώτηση αν είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος του Τραμπ
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαμογέλασε όταν ερωτήθηκε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αν είναι «ο αποδιοπομπαίος τράγος» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τα εσωτερικά του προβλήματα καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Απαντώντας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μία παύση 15 δευτερολέπτων και στην συνέχεια χαμογέλασε: «Αυτή είναι η απάντησή μου», είπε.

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Πηγή: The Guardian

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