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ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο έξι χρόνια μετά την απόρριψή του

Ανακλήθηκε η απόφαση για μποϊκοτάζ που είχε ληφθεί το 2020

Reuters: Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο έξι χρόνια μετά την απόρριψή του
DEBATER NEWSROOM

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο ενέκρινε το κοινοβούλιο της Λιβύης, έξι χρόνια μετά την απόφασή του να απορρίψει τη σχετική συμφωνία.

Το γεγονός γνωστοποίησαν δύο μέλη του λιβυκού κοινοβουλίου στο πρακτορείο Reuters, αναφέροντας ότι ανακλήθηκε η απόφαση για μποϊκοτάζ της συμφωνίας που είχε ληφθεί το 2020.

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Την ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου της Λιβύης σε ανάρτησή του.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Άγκυρας και της τότε κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), με έδρα την Τρίπολη, και αφορούσε την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Ωστόσο, το κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας και βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με την Τρίπολη, δεν είχε προχωρήσει τότε στην κύρωση της συμφωνίας. Αντίθετα, το 2020 είχε χαρακτηρίσει το μνημόνιο άκυρο και είχε αποφασίσει να το μποϊκοτάρει.

Με τη νέα του απόφαση, το λιβυκό κοινοβούλιο ανατρέπει την προηγούμενη θέση του, εγκρίνοντας πλέον τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία.

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«Η έγκριση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διευρυμένες τουρκικές υπεράκτιες έρευνες στα λιβυκά ύδατα» σχολίασαν τουρκικά ΜΜΕ, σε μια πρώτη αντίδραση.

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