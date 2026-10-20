Reuters: Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο έξι χρόνια μετά την απόρριψή του

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο ενέκρινε το κοινοβούλιο της Λιβύης, έξι χρόνια μετά την απόφασή του να απορρίψει τη σχετική συμφωνία.

Το γεγονός γνωστοποίησαν δύο μέλη του λιβυκού κοινοβουλίου στο πρακτορείο Reuters, αναφέροντας ότι ανακλήθηκε η απόφαση για μποϊκοτάζ της συμφωνίας που είχε ληφθεί το 2020.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου της Λιβύης σε ανάρτησή του.

#ﻋﺎﺟﻞ صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط. كما صوت مجلس النواب بالإجماع على إلغاء قراري مجلس النواب رقم (1) لسنة 2020.م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية وقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2020.م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية . #عبدالله_بليحق #المتحدث_الرسمي #مجلس_النواب_الليبي— Abdullah Blihegᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ (@AbdullahBliheg) October 20, 2026

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Άγκυρας και της τότε κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), με έδρα την Τρίπολη, και αφορούσε την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

قال ‌نائبان في ​البرلمان ​الليبي لرويترز ⁠إن ​البرلمان أقر ​يوم الثلاثاء اتفاقية ​بحرية ​مع تركيا ‌وألغى ⁠قرار مقاطعة يعود ​لعام ​2020. https://t.co/QY5UYXGnJL— Reuters | رويترز العربية (@araReuters) October 20, 2026

Ωστόσο, το κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας και βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με την Τρίπολη, δεν είχε προχωρήσει τότε στην κύρωση της συμφωνίας. Αντίθετα, το 2020 είχε χαρακτηρίσει το μνημόνιο άκυρο και είχε αποφασίσει να το μποϊκοτάρει.

Με τη νέα του απόφαση, το λιβυκό κοινοβούλιο ανατρέπει την προηγούμενη θέση του, εγκρίνοντας πλέον τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η έγκριση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διευρυμένες τουρκικές υπεράκτιες έρευνες στα λιβυκά ύδατα» σχολίασαν τουρκικά ΜΜΕ, σε μια πρώτη αντίδραση.