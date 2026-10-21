Πανελλαδική απεργία: Στους δρόμους σήμερα φοιτητές κι εκπαιδευτικοί – Στις 12:00 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους μαθητές, φοιτητές κι εκπαιδευτικοί σήμερα, Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, καθώς έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 συλλαλητήριο στα Προπύλαια, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη κι άλλες μεγάλες πόλεις.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, περίπου 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός στην Αθήνα, με στόχο την επιτήρηση της συγκέντρωσης και την πρόληψη επεισοδίων. Επίσης στις 10:00 θα κλείσει ο σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο».

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Τα αιτήματα των φοιτητών

Κεντρικό ζήτημα για τους φοιτητές αποτελεί η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Αντίστοιχα αιτήματα προβάλλουν και οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση περισσότερων δωρεάν θέσεων σε φοιτητικές εστίες, καθώς και στη δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για το σύνολο των φοιτητών. Ζητούν, επίσης, παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους στέγασης, ενώ στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνεται η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους με αντίστοιχες δράσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Όπως επισημαίνουν, συντονίζουν τη δράση τους με εκπαιδευτικούς, εργαζομένους στα πανεπιστήμια, υγειονομικούς και μαθητές, οι οποίοι αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο των σημερινών κινητοποιήσεων, απεργιακές δράσεις έχουν προγραμματιστεί και στον χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται η κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς, αλλά και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί επί ποδός στην Αθήνα

Αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στην Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, με τις αρχές να θέτουν σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την επιτήρηση της κινητοποίησης και την αποτροπή πιθανών επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες αναμένεται να αναπτυχθούν σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας.

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Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι ατόμων που θα κρίνονται ύποπτα, καθώς και η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες. Αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται επίσης να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού, στην πλατεία Συντάγματος, για την προστασία των καταστημάτων της περιοχής.

Παράλληλα, οι καταστηματάρχες έχουν ενημερωθεί να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την περίπτωση επεισοδίων, με ορισμένους να έχουν ήδη προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες.

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Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ – Συγκέντρωση συνταξιούχων

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, η οποία καλύπτει τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Παράλληλα, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά), στην Αθήνα, και στη συνέχεια πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Στα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι μόνιμες προσλήψεις, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

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Η συνδικαλιστική οργάνωση ζητά, επίσης, την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας, με αύξηση της χρηματοδότησης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στα αιτήματα εκπαιδευτικών, εργαζομένων στα πανεπιστήμια, φοιτητών, μαθητών και γονέων για αυξήσεις στους μισθούς, ασφαλή σχολεία και δημόσια και δωρεάν παιδεία.

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Από την πλευρά τους, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ζητούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών.

Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται ακόμη η χορήγηση του 70% της σύνταξης σε όλες τις περιπτώσεις χηρείας, η καταβολή των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους στις περικοπές που έχουν πραγματοποιηθεί στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στην κατάργηση των δώρων και του ΕΚΑΣ, καθώς και στις επιβαρύνσεις από την προσωπική διαφορά και την εισφορά αλληλεγγύης.

Παράλληλα, ζητούν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις προσωπικού, τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αποκατάσταση κοινωνικών παροχών, μεταξύ των οποίων και ο κοινωνικός τουρισμός.

Τέλος, σύμφωνα με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, με περιφερειακές συσκέψεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό

Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και καλέσματα προς μαθητές, γονείς και φοιτητές.

Παράλληλα με εντολή των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 σήμερα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών: