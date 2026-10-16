Ζελένσκι: Ζήτησε επιπλέον 70 δισ. ευρώ από την ΕΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ ζήτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε στους ηγέτες των 27 κρατών-μελών τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας του για το 2027, εκτιμώντας ότι το συνολικό κόστος του πολέμου θα φτάσει τα 155 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια επιπλέον»

«Ο πόλεμος θα κοστίσει 155 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη χρονιά. Και εμείς χρειαζόμαστε τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από την πλευρά σας», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είναι ένα ρεαλιστικό ποσό. Και σας ζητώ να βρείτε αυτή την υποστήριξη. Θα μας βοηθήσει να περιορίσουμε τη Ρωσία», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ομιλία που δημοσιοποίησε στον λογαριασμό του στο X.

Δεν επαρκεί η χρηματοδότηση για το 2027

Παρότι η οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία έχει εξασφαλιστεί για το 2026, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του επόμενου έτους παραμένουν εν μέρει ακάλυπτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, με 45 δισεκατομμύρια ευρώ να αντιστοιχούν στο 2027.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν ότι τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να αναζητούν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.

Μερτς: «Πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση»

Υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βοήθειας έχει ταχθεί και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα πρέπει να αυξήσουμε και πάλι τη χρηματοδότηση ώστε να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πραγματικά την Ουκρανία σε βάθος χρόνου», δήλωσε την Πέμπτη (15/10), πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής.

Το ζήτημα της μακροπρόθεσμης οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης του Κιέβου παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων.