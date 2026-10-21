Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε 29χρονο Σύρο γιατί αρνήθηκε να του δώσει το πατίνι του
Το θύμα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο
Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, ένας άνδρας μαχαίρωσε 29χρονο Σύρο όταν εκείνος αρνήθηκε να του δώσει το πατίνι με το οποίο κινούνταν, με το θύμα να μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις