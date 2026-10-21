«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Ενισχύσεις έως 37.000 ευρώ με έμφαση στα κλειστά σπίτια – Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται

Δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη, 20 Οκτωβρίου ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 36.000 ευρώ, που μπορεί να αγγίξουν και τα 37.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες κατοικιών.

Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στις κλειστές κατοικίες και ειδικότερα σε 13.500 κλειστά σπίτια, δίνοντας ένα ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να προβούν σε βελτιώσεις -μπορούν να ενημερωθούν για τις εργασίες και τις υπηρεσίες που επιδοτούνται από τον οδηγό που δημοσιεύθηκε χθες.

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Σε δηλώσεις της για το «Ανακαινίζω», την πρώτη φάση του προγράμματος, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως τις 37.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι να γίνει ανακαίνιση στα σπίτια που παραμένουν κλειστά, ώστε να ενταχθούν στην αγορά, καθώς και να δοθεί στήριξη για εργασίες σε σπίτια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Χθες δημοσιεύθηκε ο oδηγός εφαρμογής της νέας Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας», ύψους 500 εκατ. ευρώ, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν έγκαιρα για τους όρους συμμετοχής, τις επιλέξιμες εργασίες και τη διαδικασία χρηματοδότησης, προκειμένου να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους.

Η νέα Δράση για την «Ανακαίνιση Κατοικίας» αφορά νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, δίνοντας επιχορηγήσεις από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για παρεμβάσεις ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, ενώ αναμένεται επιπλέον χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Οδηγό.

Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, με την διάθεση κλειστών κατοικιών σε χρήση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία. Παράλληλα, η Δράση συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και στην αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται

Η Δράση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνισης και επισκευής, όπως:

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Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και αντικατάσταση ειδών υγιεινής. Αντικατάσταση δαπέδων, πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών. Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επισκευές δομικών στοιχείων, επιχρίσματα, πλακίδια και χρωματισμούς. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, όπου προβλέπεται. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις: αρχικά για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία.

Οι ημερομηνίες ενεργοποίησης της πλατφόρμας και οι προθεσμίες κάθε φάσης θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

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Έως τότε, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της Δράσης και να προετοιμάσουν εγκαίρως έναν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής.

Η διαδικασία της υποβολής της αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η προηγούμενη έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για τη συγκεκριμένη κατοικία.

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Η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης, το οποίο διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), χωρίς την υποβολή φυσικού φακέλου.

Βασικό στοιχείο της αίτησης είναι το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο θα περιγράφονται οι προτεινόμενες εργασίες και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Με βάση το Σχέδιο θα προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και θα ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης.

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Κατά την αρχική υποβολή θα απαιτούνται το Σχέδιο Παρεμβάσεων, οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και, κατά περίπτωση, πρόσθετα δικαιολογητικά. Το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας θα υποβάλλονται σε επόμενο στάδιο, μετά τη θετική αξιολόγηση της αίτησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ο οδηγός βρίσκεται αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027.