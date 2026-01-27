ΠΑΟΚ: Το μήνυμα του πρωθυπουργού της Ρουμανίας για την τραγωδία με τους επτά νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ilie Bolojan έστειλε το δικό του μήνυμα για την τραγωδία με τους επτά νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ.

«Εκ μέρους της Ρουμανικής Κυβέρνησης στέλνω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα στο νομό Τίμης.

Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία» ανέφερε σε ανάρτησή του.