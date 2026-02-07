Πακιστάν: Τέσσερις συλλήψεις για την βομβιστική επίθεση σε τζαμί στην Ισλαμαμπάντ

Ο υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν Μοσίν Νακβί δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές έχουν συλλάβει τέσσερις υπόπτους για τους οποίους πιστεύεται ότι βοήθησαν τον βομβιστή αυτοκτονίας που σκότωσε την Παρασκευή 32 ανθρώπους σε ένα σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Νακβί δήλωσε σε μία συνέντευξη Τύπου ότι οι τέσσερις ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου όπως πιστεύεται και του εγκεφάλου της επίθεσης, συνελήφθησαν από αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν στην Πεσαβάρ και στη Ναουσέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση με ένα μήνυμα στο κανάλι που διατηρεί στην εφαρμογή Telegram. Ο επίσημος απολογισμός είναι 32 νεκροί, σύμφωνα με σημερινή (07/02) ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοσίν Νακβί.