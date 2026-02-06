Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη σε τζαμί στην Ισλαμαμπαντ – Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο Πακιστάν μετά από έκρηξη σε τέμενος στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ισλαμαμπάντ.

Το Al Jazeera κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και 80 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι για ακόμα μεγάλο αριθμό θυμάτων. Η έκρηξη έγινε στο τζαμί Καντίτζα Τουλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι Καλάν στη νοτιοανατολική πλευρά της Ισλαμαμπάντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία και δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση αποκλεισμού της περιοχής και παροχής βοήθειας.

Τουλάχιστον 15 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον υπεύθυνο διάσωσης Μοχάμεντ Αμίρ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων dpa. اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں واقع امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ضلعی انتظامیہ کے مطابق 10 افراد جان سے گئے اور 80 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ #Islamabad pic.twitter.com/C8CQcFgPQX February 6, 2026

Η έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ. Σε αυτή την επίθεση είχαν σκοτωθεί 12 άνθρωποι και τραυματιστεί δεκάδες άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.