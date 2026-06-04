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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ήπιες πτωτικές τάσεις στην αγορά – Στις 2.343,17 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48%

Χρηματιστήριο: Ήπιες πτωτικές τάσεις στην αγορά – Στις 2.343,17 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου, καθώς έχουν απωλέσει τα αρχικά τους ήπια κέρδη, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.343,17 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,41%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.365,50 μονάδες (+0,54%) και κατώτερη τιμή στις 2.341,54 μονάδες (-0,48%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 115,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,86%), Coca Cola HBC (+1,44%), Lamda Development (+0,97%) και της Σαράντης (+0,65%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-,232%), της Viohalco (-1,91%), της Εθνικής (-1,90%), της Alpha Bank (-1,71%) και της Eurobank (-1,58%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 1.821.214 και 1.529.233 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 20,95 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+4,20%) και Λάμψα (+3,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mermeren (-4,85%) και Πλαστικά Κρήτης (-4,46%).

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