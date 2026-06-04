Χρηματιστήριο: Ήπιες πτωτικές τάσεις στην αγορά – Στις 2.343,17 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου, καθώς έχουν απωλέσει τα αρχικά τους ήπια κέρδη, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.343,17 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,41%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.365,50 μονάδες (+0,54%) και κατώτερη τιμή στις 2.341,54 μονάδες (-0,48%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 115,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,86%), Coca Cola HBC (+1,44%), Lamda Development (+0,97%) και της Σαράντης (+0,65%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-,232%), της Viohalco (-1,91%), της Εθνικής (-1,90%), της Alpha Bank (-1,71%) και της Eurobank (-1,58%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 1.821.214 και 1.529.233 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 20,95 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+4,20%) και Λάμψα (+3,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mermeren (-4,85%) και Πλαστικά Κρήτης (-4,46%).