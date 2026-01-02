Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Περίπου 30 τραυματίες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στο Χάρκοβο

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος μόλις έξι μηνών

Ουκρανία: Περίπου 30 τραυματίες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στο Χάρκοβο
STATE EMERGENCY SERVICE
DEBATER NEWSROOM

Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίχορ Τέρεχοφ. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος μόλις έξι μηνών, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, συμπληρώνοντας πως 16 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Χθες Πέμπτη, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για επιδρομή drones σε περιοχή της Χερσώνας που ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις, με απολογισμό 27 νεκρούς, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) περιέγραψε πως είδε κτίρια με σπασμένα τζάμια, ενώ συντρίμμια και ερείπια είχαν διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση.

Βίντεο που κοινοποίησε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο φέρεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης, με μια ισχυρή έκρηξη και ακολούθως ένα σύννεφο καπνού που υψώνεται προς τον ουρανό.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «ειδεχθή» επίθεση, υπογραμμίζοντας πως – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – «δύο βαλλιστικοί πύραυλοι» έπληξαν κατοικημένη περιοχή. «Δυστυχώς, έτσι αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι τη ζωή και τους ανθρώπους – εξακολουθούν να σκοτώνουν, παρ’ όλες τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, ιδίως των ΗΠΑ, στη διπλωματική διαδικασία» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ