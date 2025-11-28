Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι Αντρέι Γερμάκ

Την παραίτηση του υπέβαλε ο επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ.

«Θα γίνει επανεκκίνηση του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής του Γραφείου, Αντρέι Γερμάκ, έγραψε επιστολή παραίτησης. Είμαι ευγνώμων στον Αντρέι για το γεγονός ότι η ουκρανική θέση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων παρουσιάστηκε πάντα από αυτόν ακριβώς όπως θα έπρεπε.

Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες. Όσο για τον νέο επικεφαλής του Γραφείου, αύριο θα πραγματοποιήσω διαβουλεύσεις με όσους μπορούν να ηγηθούν αυτού του θεσμού».

Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας πραγματοποίησαν έρευνα σήμερα το πρωί στην οικία του Γερμάκ.

Ο ίδιος ο Γερμάκ δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ανακριτικές αρχές.