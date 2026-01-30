Ουκρανία: O ΔΟΑΕ τη χαρακτηρίζει απειλή για την πυρηνική ασφάλεια και συγκάλεσε το Συμβούλιο των Κυβερνητών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) συγκάλεσε σήμερα το Συμβούλιο των κυβερνητών του έπειτα από αίτημα αρκετών χωρών μελών που ανησυχούν για την κατάσταση με τα πυρηνικά στην Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία “συνεχίζει να συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή στον κόσμο για την πυρηνική ασφάλεια”, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι, κατά την έναρξη της συνεδρίασης που διεξήχθη στην έδρα αυτού του οργανισμού του ΟΗΕ στη Βιέννη, στην Αυστρία.

“Αναμένουμε ισχυρά σημάδια υποστήριξης, σε μια αξιολόγηση της κατάστασης”, είχε δηλώσει ο πρεσβευτής της Ουκρανίας Γιούρι Βιτρένκο στα μέσα ενημέρωσης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Πρόσθεσε ότι “είναι πλέον καιρός” το Συμβούλιο του ΔΟΑΕ “να επιληφθεί της κατάστασης αυτής”.

Δεκατρείς χώρες υπό την Ολλανδία ζήτησαν με επιστολή στο Συμβούλιο του ΔΟΑΕ να “συνεδριάσει υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και των επιπλοκών τους στην πυρηνική ασφάλεια”.

“Οι αντιπροσωπείες μας διακατέχονται από αυξανόμενη ανησυχία σε σχέση με τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των κινδύνων για την πυρηνική ασφάλεια που προκαλεί αυτή η κατάσταση”, έγραψε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ολλανδίας στον ΔΟΑΕ Πέτερ Πότμαν, στον πρόεδρο του Συμβουλίου των κυβερνητών Ιαν Ντέιβιντ Γκρέιντζ Μπιγκς, σε επιστολή που φέρει ημερομηνία 21η Ιανουαρίου, αντίγραφο της οποίας έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αποστολή εμπειρογνωμόνων του ΔΟΑΕ, η οποία διενεργείται εδώ και εβδομάδες σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα, δήλωσε ο Βιτρένκο.

Η αποστολή αυτή αναμένεται να αξιολογήσει την κατάσταση σε δέκα ηλεκτρικούς υποσταθμούς “κρίσιμους για την πυρηνική ασφάλεια”, δήλωσε ο Γκρόσι.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, επέκρινε από την πλευρά του τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, θεωρώντας ότι “υποκινήθηκε μόνο για πολιτικούς λόγους” και “χωρίς καμιά πραγματική ανάγκη”.

Η Ουκρανία κατηγόρησε επανειλημμένα τη Ρωσία ότι στοχοθετεί τα πυρηνικά της εργοστάσια, δηλώνοντας ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κινδυνεύουν να προκαλέσουν μια νέα τραγωδία.

Την περασμένη εβδομάδα, βομβαρδισμοί διέκοψαν προσωρινά την εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ.

Όσον αφορά το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, που έχουν καταλάβει από τον Μάρτιο του 2022 οι ρωσικές δυνάμεις, παρότι έχει διακοπεί η λειτουργία των έξι αντιδραστήρων, χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια για την ψύξη τους.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια τοπική κατάπαυση του πυρός ώστε να καταστούν δυνατές οι επισκευές στην τελευταία εφεδρική γραμμή που είναι ακόμη λειτουργική και τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τη Ζαπορίζια.