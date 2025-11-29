Ουκρανία: Επιτέθηκε με drones σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας – Δείτε βίντεο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, στοχεύοντας, όπως υποστηρίζει, πλοία του «ρωσικού σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, τα δεξαμενόπλοια Kairos και Virat επλήγησαν από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου “Sea Baby”, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως αναφέρεται, τα δύο πλοία ήταν άδεια και κατευθύνονταν στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ για νέα φόρτωση υδρογονανθράκων. What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet”



Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea.



It is claimed to be a joint operation by the SBU and Ukraine’s Naval Forces.… pic.twitter.com/FsEIpPOm9b— NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Αξιωματούχος της SBU, μιλώντας ανώνυμα στο Reuters, σημείωσε ότι τα βίντεο από την επιχείρηση δείχνουν πως τα πλοία υπέστησαν «κρίσιμες ζημιές» και τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. «Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου», πρόσθεσε ο ίδιος.