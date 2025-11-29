“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Ουκρανία: Επιτέθηκε με drones σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας – Δείτε βίντεο

Επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα σκάφη «Sea Baby»

Ουκρανία: Επιτέθηκε με drones σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας – Δείτε βίντεο
@nexta_tv
DEBATER NEWSROOM

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, στοχεύοντας, όπως υποστηρίζει, πλοία του «ρωσικού σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, τα δεξαμενόπλοια Kairos και Virat επλήγησαν από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου “Sea Baby”, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως αναφέρεται, τα δύο πλοία ήταν άδεια και κατευθύνονταν στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ για νέα φόρτωση υδρογονανθράκων.

Αξιωματούχος της SBU, μιλώντας ανώνυμα στο Reuters, σημείωσε ότι τα βίντεο από την επιχείρηση δείχνουν πως τα πλοία υπέστησαν «κρίσιμες ζημιές» και τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. «Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ειδήσεις σήμερα
