Ουκρανία: Ένας νεκρός κι επτά τραυματίες από την ρωσική επίθεση σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο (βίντεο+φωτογραφίες)

Περίπου 50 παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες είναι ο απολογισμός της ρωσική επίθεσης με drone σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, το πρωί της Τετάρτης.

Περίπου πενήντα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ διερευνάται ο αριθμός των τραυματιών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο στο Facebook, διασώστες και αστυνομικοί έβγαλαν με ασφάλεια τα παιδιά από το νηπιαγωγείο που επλήγη από τη ρωσική επίθεση. «Μικρά χέρια κρατούν τους ώμους αυτών που τα σώζουν και τα προστατεύουν. Δεν υπάρχουν αρχές ή κανόνες στις ενέργειες της Ρωσίας. Μόνο καταστροφή και θάνατος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η αστυνομία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τεκμηριώνει το περιστατικό ως έγκλημα πολέμου κατά αμάχων και παιδιών. «Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν. Περίπου πενήντα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Ο ακριβής αριθμός των τραυματισμένων παιδιών βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε ο Κλιμένκο.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε ένα νηπιαγωγείο, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ. Είναι σαφές ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο θρασύς. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όλους όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι κακοποιοί και οι τρομοκράτες μπορούν να τεθούν στη θέση τους μόνο με τη βία» έγραψε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

