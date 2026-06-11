Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε και επίσημα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε τη μεγάλη επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αναλαμβάνει εκ νέου τα ηνία των «μερένγκες» έπειτα από 13 χρόνια.

Η επιστροφή του συνδέεται άμεσα με την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία του συλλόγου και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

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Ο 63χρονος προπονητής αποχώρησε από την Μπενφίκα, με τη Ρεάλ να καταβάλλει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για να τον φέρει πίσω στη Μαδρίτη. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεργαστούν για τα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης.

Ο Μουρίνιο είχε καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της Ρεάλ από το 2010 έως το 2013, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ. Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις πολυσυζητημένες στιγμές της εποχής εκείνης, θεωρείται από πολλούς ως ο άνθρωπος που έβαλε τα θεμέλια για τις μετέπειτα ευρωπαϊκές επιτυχίες του συλλόγου.

Ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, στις προτεραιότητές του βρίσκονται η ενίσχυση της άμυνας, η απόκτηση αριστερού μπακ και κεντρικών χαφ, ενώ έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ και της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Η επιστροφή του Μουρίνιο αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές ειδήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για το 2026 και αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου στη Μαδρίτη.