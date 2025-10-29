Ουκρανία: Δημοσιογράφος τραυματίστηκε από ρωσικό drone που έσκασε δίπλα του (βίντεο)

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ο δημοσιογράφος της γερμανικής εφημερίδας Welt, Ιμπραήμ Νάμπερ, καθώς ένα ρωσικό drone τύπου Lancet έσκασε δίπλα του ενώ έκανε γύρισμα με μια μονάδα αεροπορικής άμυνας του ουκρανικού στρατού, στην Ουκρανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου στην περιοχή του Ντίπρο και σύμφωνα με τον Νάμπερ στόχος της επίθεσης ήταν το στρατιωτικό όχημα ουκρανικής μονάδας της 42ης Ταξιαρχίας, την οποία συνόδευε η ομάδα της γερμανικής εφημερίδας.

Zu dem russischen Angriff kam es im Osten der #Ukraine, 25 bis 30 Kilometer hinter der Kontaktlinie. Wir befanden uns zum Zeitpunkt des Einschlags wenige Meter von der Besatzung des dreiköpfigen Flugabwehrteams entfernt, da kurz zuvor ein Interview geführt worden war. pic.twitter.com/rdhIDGzhpf— Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 27, 2025

Μετά την έκρηξη που προκάλεσε το drone ακούγεται κάποιος να φωνάζει «γαμώτο» με έναν δεύτερο να λέει «τρέξτε γρήγορα προς τα δέντρα».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η επίθεση σημειώθηκε περίπου 25 έως 30 χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη γραμμή με την ομάδα του να βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από την τριμελή ομάδα των Ουκρανών τη στιγμή της έκρηξης.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 48χρονος Ουκρανός στρατιώτης ενώ ένας δεύτερος τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που χρειάστηκε να του ακρωτηριαστεί το πόδι.

Το drone τραυμάτισε και τον παραγωγό της WELT, Ιβάν Ζ., ο οποίος χτυπήθηκε και στα δύο πόδια από μεταλλικά θραύσματα ενώ ο Νάμπτερ και ο εικονολήπτης του, Βίκτορ Λισένκο υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.