Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο πάνω από 700 φορές, ανέφερε χθες Πέμπτη ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, ώρες αφού τέθηκε επισήμως σε ισχύ.

«Όπως ήταν προβλέψιμο, η ‘κατάπαυση του πυρός για την παρέλαση’ του (σ.σ. προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν αποδεικνύεται πως ήταν φάρσα», ανέφερε ο κ. Σιμπίχα μέσω X.

Από τα μεσάνυχτα ως το μεσημέρι, ουκρανικά δεδομένα δείχνουν ότι «έγιναν 734 παραβιάσεις, ανάμεσά τους 63 έφοδοι, 586 πλήγματα εναντίον θέσεων ουκρανικών στρατευμάτων και 176 εφορμήσεις FPV drones», απαρίθμησε, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός στρατός «ανταποδίδει καταλλήλως» τα ρωσικά πλήγματα και ενημερώνει συμμάχους του.

Από την άλλη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε πως η κατάπαυση του πυρός τηρείται αυστηρά και οι ένοπλες δυνάμεις το μόνο που κάνουν είναι να ανταποδίδουν ουκρανικές επιθέσεις.

Υπήρξε απόπειρα ουκρανικών στρατευμάτων να διασπάσουν ρωσικές άμυνες στην περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που έκανε λόγο για 488 ουκρανικές παραβιάσεις.

Πάντα κατά τη Μόσχα, συνεχίζουν να καταγράφονται επιδρομές drones και πυρά πυροβολικού, παρότι ουκρανός βουλευτής είπε χθες πως ο στρατός έλαβε διαταγή να παύσει πυρ.

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το Κίεβο είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε «οποιοδήποτε σχήμα» διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες Πέμπτη με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα πως συζήτησαν «την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης».

Ukraine is ready for a full ceasefire starting right now, from this very moment — a 30-day silence. But it must be real. No missile or drone strikes, no hundreds of assaults on the front. The Russians must respond appropriately – by supporting the ceasefire. They must prove their… pic.twitter.com/zRX5o7qzff