Οργισμένη απάντηση της Τουρκίας για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Νετανιάχου: «Κοίτα ποιος μιλάει»
«Η δήλωση Νετανιάχου αποτελεί προσπάθεια εκμετάλλευσης των γεγονότων του παρελθόντος»
Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε στη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.
Ειδικότερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός συμμετείχε σε ένα podcast του Πάτρικ Μπετ – Ντέιβιντ, αρμενικής καταγωγής. Όταν ρώτησε τον Νετανιάχου για ποιο λόγο η χώρα του δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, εκείνος απάντησε: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο) πέρασε σχετικό ψήφισμα», χωρίς, όμως, να υπάρχει τέτοιος νόμος.
Έπειτα, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε γιατί κανένας πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν προχώρησε στην συγκεκριμένη πολιτική ενέργεια, με τον ίδιο να απαντάει πως: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».
Έντονη αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ
Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται -όπως αναφέρει- «για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.
Αναλυτικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει τα εξής:
«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.
Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».
