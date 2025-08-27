Οργισμένη απάντηση της Τουρκίας για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Νετανιάχου: «Κοίτα ποιος μιλάει»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε στη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός συμμετείχε σε ένα podcast του Πάτρικ Μπετ – Ντέιβιντ, αρμενικής καταγωγής. Όταν ρώτησε τον Νετανιάχου για ποιο λόγο η χώρα του δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, εκείνος απάντησε: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο) πέρασε σχετικό ψήφισμα», χωρίς, όμως, να υπάρχει τέτοιος νόμος.

Έπειτα, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε γιατί κανένας πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν προχώρησε στην συγκεκριμένη πολιτική ενέργεια, με τον ίδιο να απαντάει πως: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε». BREAKING!



Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy— Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Έντονη αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται -όπως αναφέρει- «για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.

Αναλυτικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει τα εξής:

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».