Το κρίσιμο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένει η διεθνής κοινότητα, καθώς θα είναι κομβικό για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

Η διπλωματία έχει πάρει “φωτιά”, στον απόηχο των απογοητευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X χθες, Κυριακή, το βράδυ, ανέφερε ότι, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, επικοινώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της αναμενόμενης για σήμερα επικοινωνίας του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Εναπόκειται στον Πρόεδρο Πούτιν να αποδείξει ότι πραγματικά επιθυμεί την ειρήνη και να αποδεχτεί την άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία που πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ, με την υποστήριξη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», έγραψε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η σημερινή συνομιλία που θα έχουν ο Αμερικανός και ο Ρώσος πρόεδρος, στοχεύει στο «να τερματιστεί το λουτρό αίματος» στην Ουκρανία, όπως είχε δηλώσει ο Τραμπ ύστερα από τις άκαρπες συνομιλίες της Μόσχας με το Κίεβο την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

I spoke tonight with @POTUS, @Keir_Starmer, @Bundeskanzler and @GiorgiaMeloni after our talks in Kyiv and Tirana.



Tomorrow, President Putin must show he wants peace by accepting the 30-day unconditional ceasefire proposed by President Trump and backed by Ukraine and Europe.