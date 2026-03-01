Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ομάν: Το Ιράν είναι ανοιχτό σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Το Ομάν ενεργεί ως μεσολαβητής στις πυρηνικές συνομιλίες

Το Ομάν τόνισε πως το Ιράν είναι ανοιχτό σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κατάστασης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε στον ομόλογό του από το Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε οποιεσδήποτε σοβαρές προσπάθειες αποκλιμάκωσης μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν την Κυριακή.

Το Ομάν ενεργεί ως μεσολαβητής στις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

