Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον νότιο Λίβανο, drones κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι – Τραμπ: “Το Ιράν δεν είναι έτοιμο για συμφωνία”

Μαίνεται για 17η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνονται, προκαλώντας συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε περιοχές της Τεχεράνης, του νότιου Ισραήλ, της Βηρυτού αλλά και σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνοδεύονται από ρουκέτες, drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ντουμπάι, μετά από επίθεση drones.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στους Financial Times, προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι το Ιράν «θέλει πολύ να διαπραγματευτεί», αλλά υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε μια συμφωνία, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει να ξεκινά από το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

O ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο

Οι IDF ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας ότι οι δυνάμεις της 91ης Μεραρχίας ξεκίνησαν εστιασμένες χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית: כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון



כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.



פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים… pic.twitter.com/07Gzzh1H3r— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «αυτή η επιχείρηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την εγκαθίδρυση προωθημένης άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των τρομοκρατικών υποδομών και της εξάλειψης των τρομοκρατών που δρουν στην περιοχή, προκειμένου να απομακρυνθούν οι απειλές και να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βορρά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει νέο «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, τη 17η μέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου. 🎯The IDF has begun another wave of strikes targeting the Iranian terror regime's infrastructure in Tehran. March 16, 2026

Οι στόχοι των νέων αεροπορικών επιδρομών του είναι «υποδομές του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram, χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξέσπασαν πυρκαγιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Heavy Israeli airstrikes hit Tehran’s Mehrabad International Airport overnight, destroying at least one plane. pic.twitter.com/gXB7PBkvmz— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 16, 2026

Φωτιές μαίνονται στον διάδρομο προσγείωσης, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για εκτεταμένες καταστροφές σε όλο το συγκρότημα του αεροδρομίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Mehrabad International Airport in the Iranian capital Tehran has been hit by heavy shelling ⤵️ pic.twitter.com/JCB8SBvXKJ— Anadolu English (@anadoluagency) March 16, 2026

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το Ιράν και τη Χεζμπολάχ μέχρι να αρθούν οι απειλές

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να συνεχίσουν να μάχονται κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ μέχρι να επιτύχουν τους στόχους τους, εξαλείφοντας όλες τις απειλές για τη χώρα.

Σε στρατιωτική ενημέρωση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι «χτύπησαν το 80%» των αμυντικών συστημάτων του Ιράν, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν το 70% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είναι πλέον «εκτός επιχειρησιακής χρήσης».

Σειρήνες στο νότιο Ισραήλ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε όλο το νότιο Ισραήλ, αφού ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε για νέο κύμα πυραύλων από το Ιράν. 🚨Sirens sounding in southern Israel. pic.twitter.com/VQonx1t6ek— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 16, 2026

Το Ιράν χαρακτηρίζει τους βομβαρδισμούς σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων από το Ισραήλ «οικοκτονία»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία», βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη.

«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν οικοκτονία», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X. Israel's bombings of fuel depots in Tehran violate international law and constitute ecocide.



Residents face long-term damage to their health and well-being. Contamination of soil and groundwater could have generational impacts.



Israel must be punished for its war crimes. pic.twitter.com/K9bU57ZBTC— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026

«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές», προειδοποίησε ο Αραγτσί.

Ντουμπάι: Πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο εξαιτίας drone

Οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας «συμβάντος συνδεόμενου με drone» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο του εμιράτου. 🇮🇷🇺🇸🇦🇪⚡️– Fuel depots near Terminal 3 inside Dubai International Airport, UAE, is still on fire after a drone attack. pic.twitter.com/4XFJgN2UVT— MonitorX (@MonitorX99800) March 16, 2026 Large fire reported in the vicinity of Dubai International Airport after an Iranian drone attack tonight. pic.twitter.com/XmIvEq2KTu— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 16, 2026

«Οι αρχές επεμβαίνουν αυτή τη στιγμή μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς προκληθείσας από συμβάν συνδεόμενο με drone στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πάντων», ανέφεραν οι αρχές του Ντουμπάι μέσω X, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μέχρι στιγμής, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου. Dubai Civil Defence teams have successfully contained the fire resulting from impact to one of the fuel tanks in the vicinity of Dubai International Airport. No injuries have been reported.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026

Λόγω του περιστατικού, οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X. Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 60 drones από τα μεσάνυχτα

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνάς της αναχαίτισαν και κατέρριψαν περισσότερα από 60 drones από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Οι επιχειρήσεις αναχαίτισης πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές. المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 12 مسيّرة في المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/hXs1YMRATD— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 16, 2026

Επίθεση με πυραύλους εναντίον θέσεων του ιρανικού κουρδικού κόμματος της αντιπολίτευσης στο βόρειο Ιράκ

Μια θέση που ανήκει στο ιρανικό κουρδικό κόμμα της αντιπολίτευσης Κομάλα χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους στην περιοχή Ζργκβέζ της Σουλεϊμανίγια στην ημιαυτόνομη κουρδική οντότητα του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο Αλί Ραντζμπάρι, ανώτερο μέλος του κόμματος, δήλωσε στην πλατφόρμα ειδήσεων Rudaw ότι η επίθεση δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον χώρο.

Τραμπ: Αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ έχουν σε μεγάλο βαθμό κοινές στρατιωτικές επιδιώξεις στον πόλεμο με το Ιράν, αν και παραδέχθηκε ότι οι στόχοι τους δεν είναι απολύτως ταυτόσημοι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον στενό συντονισμό των δύο στρατών, υπερασπίστηκε email συγκέντρωσης χρημάτων που προκάλεσε αντιδράσεις και προειδοποίησε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για «πολύ κακό μέλλον» αν δεν συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένους στόχους στον πόλεμο με το Ιράν, αν και αναγνώρισε ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένες διαφορές.

«Νομίζω ότι έχουμε παρόμοιους στόχους, πραγματικά, αλλά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν η στρατηγική του Ισραήλ διαφέρει από εκείνη των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τον στενό συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

«Η σχέση είναι πολύ καλή. Οι στρατοί είναι πολύ καλά συντονισμένοι. Ο δικός μας είναι μακράν ο ισχυρότερος στον κόσμο. Και έχουν έναν πολύ καλό στρατό», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

«Έχουν πολλά από τα όπλα μας. Έχουν τα αεροπλάνα μας. Έχουν τους πυραύλους μας. Έχουν τα Patriot. Έχουν πολλά από τα όπλα μας. Εμείς έχουμε τα καλύτερα που κατασκευάζουμε, τα καλύτερα όπλα στον κόσμο», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό» μέλλον αν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Είναι απολύτως λογικό όσοι ωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Financial Times.

Πρόσθεσε ότι «αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ».

Ο Τραμπ υπενθύμισε τη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. «Δεν χρειαζόταν να τους βοηθήσουμε με την Ουκρανία… Τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν. Γιατί λέω εδώ και καιρό ότι θα είμαστε εκεί για αυτούς, αλλά δεν θα είναι εκεί για εμάς», είπε.

Όταν ρωτήθηκε τι είδους βοήθεια ζητά, απάντησε: «Ό,τι χρειαστεί», συμπεριλαμβανομένων ναρκαλιευτικών πλοίων.

Παράλληλα, πρότεινε ότι οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση απειλών από τις ιρανικές ακτές.

Όπως είπε, θέλει «ανθρώπους που θα εξουδετερώσουν κάποιους κακούς παράγοντες κατά μήκος της ακτής», αναφερόμενος στις ιρανικές δυνάμεις που έχουν χρησιμοποιήσει drones και ναυτικές νάρκες στον Περσικό Κόλπο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει λάβει «κάποιες θετικές απαντήσεις» από χώρες στις οποίες απευθύνθηκε ζητώντας βοήθεια για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, αν και παραδέχθηκε ότι ορισμένες κυβερνήσεις προτιμούν να μην εμπλακούν. Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ πιέζουν τους συμμάχους να συμβάλουν ενεργά στην προστασία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από την οποία εξαρτάται η ενεργειακή τους τροφοδοσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επικοινώνησε με διάφορες χώρες για πιθανή συμμετοχή σε επιχείρηση ασφάλειας στην περιοχή.

Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη. «Επικοινωνήσαμε μαζί τους σήμερα και χθες το βράδυ, αλλά είχαμε κάποιες θετικές απαντήσεις. Είχαμε και μερικούς που θα προτιμούσαν να μην εμπλακούν», δήλωσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αρκετές χώρες διαθέτουν στρατιωτικά μέσα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις επιχειρήσεις ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.

«Ορισμένες χώρες έχουν ναρκαλιευτικά. Αυτό είναι καλό. Ορισμένες χώρες έχουν έναν συγκεκριμένο τύπο πλοίου που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες», ανέφερε.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από την περιοχή θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία της.

«Απαιτώ πραγματικά από αυτές τις χώρες να έρθουν και να προστατεύσουν τη δική τους περιοχή, γιατί είναι δική τους περιοχή», είπε.

Και πρόσθεσε: «Είναι το μέρος από το οποίο παίρνουν την ενέργειά τους. Και θα πρέπει να έρθουν και να μας βοηθήσουν να το προστατεύσουμε».

Επίσης, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή με το Ιράν, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, ο Τραμπ τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνομιλεί με το Ιράν, «αλλά δεν πιστεύω ότι είναι έτοιμοι», υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες στην επίτευξη διπλωματικής λύσης στην κρίση.