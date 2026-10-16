Βλάβη στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας της Ιταλίας: Χάος στα αεροδρόμια της Ευρώπης – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σημειώνονται στην Ιταλία την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, λόγω εμπλοκής στα συστήματα αεροναυτιλίας, προκαλώντας προβλήματα στα αεροδρόμια όλη της Ευρώπης, ανάμεσά τους και της Ελλάδας.

Λόγω των προβλημάτων έχουν ακυρωθεί πτήσεις από Ιταλία προς Αθήνα και συγκεκριμένα:

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Από Κατάνια με Ryanair στις 2:20

Από Βενετία με wizz Air στις 15:20

Από Μιλάνο με wizz air στις 15:30

Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enav, οι δυσλειτουργίες στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αρχικά, η λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών συνεχίστηκε με τη χρήση εφεδρικών συστημάτων, ωστόσο η αύξηση της κίνησης τις πρωινές ώρες κατέστησε αναγκαία τη λήψη περιοριστικών μέτρων.

Από τις 06:00 το πρωί, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στη ρύθμιση των ροών της εναέριας κυκλοφορίας, περιορίζοντας προσωρινά τον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούν να εξυπηρετούνται στον ιταλικό εναέριο χώρο.

Η Enav διευκρίνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς.

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, έχουν ήδη καταγραφεί ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε αρκετές πτήσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τέσσερα δρομολόγια προς Μιλάνο-Λινάτε, Ριάντ, Τίρανα και Τεργέστη έχουν ακυρωθεί, ενώ περίπου 20 πτήσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις από 15 έως 60 λεπτά.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για την επιβεβαίωση της κατάστασης των πτήσεών τους.