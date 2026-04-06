Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
ΟΗΕ: Το μήνυμα στον Τραμπ κατά των επιθέσεων σε αστικές περιοχές στο Ιράν

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΟΗΕ: Το μήνυμα στον Τραμπ κατά των επιθέσεων σε αστικές περιοχές στο Ιράν
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να καταστρέψει ιρανικές γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

«Ακόμα κι αν συγκεκριμένες πολιτικές υποδομές χαρακτηρίζονταν ως στρατιωτικός στόχος», λέει ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ, μια επίθεση θα απαγορευόταν ακόμη και αν ενέχει τον κίνδυνο «υπερβολικής τυχαίας βλάβης των αμάχων».

Ένα δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει εάν τέτοιες επιθέσεις αποτελούν εγκλήματα πολέμου, προσθέτει.

