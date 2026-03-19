Οι προειδοποιήσεις του Νετανιάχου για χερσαία εμπλοκή του Ισραήλ στο Ιράν – Μπαράζ επιθέσεων από Τεχεράνη και Χεζμπολάχ

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για μια ακόμη μέρα, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει λόγο μάλιστα και για χερσαία εμπλοκή.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως, παρότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος διεξάγεται με αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις, χρειάζεται επίσης μια χερσαία συνιστώσα. «Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για κάτι τέτοιο», είπε χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Εκτίμησε πάντως ότι είναι νωρίς να πει με σιγουριά εάν ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί για να ανατρέψει το καθεστώς. «Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να το δείξει, να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», είπε ο Νετανιάχου.

«Κερδίζουμε και το (καθεστώς στο) Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο. «Πιστεύει πραγματικά κανείς πως μπορεί οποιοσδήποτε να πει στον πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει;», σχολίασε ο Νετανιάχου.

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Το Ιράν δεν δύναται πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο, ούτε έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους, τόνισε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας τα επιτεύγματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ξεκίνησε πριν από 20 ημέρες.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως το Ιράν είναι «πιο αποδυναμωμένο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη».

Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Μπαράζ επιθέσεων από Ιράν και Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Τόσο το Ιράν όσο και η Χεζμπολάχ το βράδυ της Πέμπτης 19/3 εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στόχων στο Ισραήλ σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Ζαμίρ: Το Ισραήλ δεν έχει φτάσει «ούτε στα μισά» της εκστρατείας του στο Ιράν

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέει ότι το Ισραήλ δεν έχει «κάνει ούτε στα μισά» της εκστρατείας του εναντίον του Ιράν, σε μια εσωτερική συζήτηση, καθώς ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι σηματοδοτούν ότι δεν υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το Channel 12.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που παρουσιάστηκε σε πρόσφατες συζητήσεις υψηλού επιπέδου, το Channel 12 αναφέρει ότι η ηγεσία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είναι ενωμένη στην αντίθεσή της στην παύση των επιχειρήσεων σε αυτό το στάδιο.

Αξιωματούχοι ασφαλείας φέρονται να φοβούνται ότι ο τερματισμός της εκστρατείας τώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση των μαχών μέσα σε λίγους μήνες, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.