Μπενιαμίν Νετανιάχου: LIVE η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή το απόγευμα της Πέμπτης 19/3.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ για δεύτερη φορά από την ημέρα που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στο Ιράν μιλάει για όλα όσα συμβαίνουν και τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε πολλές χώρες.

Ζαμίρ: Το Ισραήλ δεν έχει φτάσει «ούτε στα μισά» της εκστρατείας του στο Ιράν

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέει ότι το Ισραήλ δεν έχει «κάνει ούτε στα μισά» της εκστρατείας του εναντίον του Ιράν, σε μια εσωτερική συζήτηση, καθώς ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι σηματοδοτούν ότι δεν υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το Channel 12.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που παρουσιάστηκε σε πρόσφατες συζητήσεις υψηλού επιπέδου, το Channel 12 αναφέρει ότι η ηγεσία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είναι ενωμένη στην αντίθεσή της στην παύση των επιχειρήσεων σε αυτό το στάδιο.

Αξιωματούχοι ασφαλείας φέρονται να φοβούνται ότι ο τερματισμός της εκστρατείας τώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση των μαχών μέσα σε λίγους μήνες, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.