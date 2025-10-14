Οι ηγέτες που δεν κερδίζουν τη συμπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την Daily Mail

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε με χιούμορ ποιοι ηγέτες δεν του αρέσουν, σύμφωνα με την Daily Mail. «Υπάρχουν μερικοί που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι είναι. Ίσως και να μάθετε, τώρα που το σκέφτομαι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του στη Σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα στην Αίγυπτο.

Ο Τραμπ, στην ομιλία του στις 13 Οκτωβρίου 2025, διάβασε μια λίστα με τις χώρες που συμμετείχαν στη σύνοδο και επαίνεσε αρκετές για τη συμβολή τους στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή και άλλες διεθνείς συγκρούσεις. Για παράδειγμα, χαρακτήρισε τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ «φίλο του» και είχε θετικά σχόλια για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, υπήρχαν «μερικοί» ηγέτες που «δεν του άρεσαν καθόλου». Χαριτολογώντας, είπε ότι δεν θα αποκαλύψει ποιοι είναι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ακροατές να το μάθουν.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένας από τους ηγέτες που δεν έλαβε επαίνους ήταν ο νορβηγός πρόεδρος Γιόνας Γκαρ Στόρε. Όταν ο Τραμπ διάβασε τη λέξη «Νορβηγία», σχολίασε: «Ω, Νορβηγία, αχ, αχ, αχ! Νορβηγία, τι συνέβη; Νορβηγία, τι συνέβη;», πιθανώς αναφερόμενος στο Νόμπελ Ειρήνης που απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάντο. Ο Τραμπ σχολίασε επίσης ότι ο Στόρε «κρυβόταν» από αυτόν μετά την απόρριψη της υποψηφιότητάς του, ενώ ο Νορβηγός ηγέτης στεκόταν μακριά από τη σκηνή.

Ένας άλλος ηγέτης που έτυχε ψυχρής υποδοχής από τον Τραμπ ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια χειραψίας μπροστά σε φωτογράφους, η αγκαλιά μετατράπηκε σε έντονη αλληλεπίδραση, με τον Τραμπ να λέει στον Μακρόν: «Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» και ο Μακρόν να απαντά: «Φυσικά». Ο Τραμπ συνέχισε: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη», ενώ ο Μακρόν τον προειδοποίησε αυστηρά: «Θα δεις τι θα συμβεί». Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε λέγοντας: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν’ το. Θα τα πούμε σε λίγο».