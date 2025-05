Με καρκίνο του προστάτη διαγνώστηκε σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει διαγνωστεί με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη, η οποία έχει κάνει μετάσταση στα οστά του.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζο Μπάιντεν έκανε εξετάσεις για ένα εύρημα οζιδίου του προστάτη, αφού εμφάνισε ουρολογικά συμπτώματα. Την Παρασκευή, διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, με βαθμό κακοήθειας Gleason 9 (Ομάδα Βαθμού 5) με μετάσταση στα οστά» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωη για να προσθέσει:

