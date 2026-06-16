Ο Τραμπ επικρίνει τον Νετανιάχου: «Δεν χρειάζεται να καταστρέφεις ένα ολόκληρο κτίριο κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον»

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε ανοιχτά σήμερα τη στρατηγική του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λίβανο και τάχθηκε υπέρ της εμπλοκής της Συρίας για την αντιμετώπιση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Οι σχέσεις έχουν επιδεινωθεί πρόσφατα μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Αμερικανού προέδρου, με τον τελευταίο να κατηγορεί το Ισραήλ ότι θέτει σε κίνδυνο τον εύθραυστο συμβιβασμό που επιτεύχθηκε με το Ιράν.

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Ο Τραμπ δήλωσε ότι «πρότεινε το Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να ασχοληθεί με τη Χεζμπολάχ» στον Λίβανο, παρά την έντονη απροθυμία της Δαμασκού να εμπλακεί στη σύγκρουση.

Το Ισραήλ «πολεμά ενάντια στη Χεζμπολάχ για πάρα πολύ καιρό» και «πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν χρειάζεται να καταστρέφεις ένα ολόκληρο κτίριο κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα κτίρια», ανέφερε ο Τραμπ, μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Αντιθέτως, εξήρε τα προσόντα του Σύρου ηγέτη Άχμαντ αλ Σάρα, τον οποίο εκτιμά ιδιαίτερα, λέγοντας: «Δεν είναι προσκοπάκι, αλλά έχει κάνει απίστευτη δουλειά» στη Συρία.

«Τα πάει πολύ καλά με τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Σύρο ομόλογό του, ο οποίος πριν αναλάβει την ηγεσία Συρία, βρισκόταν σε μια λίστα τζιχαντιστών που καταζητούνταν από τις ΗΠΑ.

«Χωρίς να σκοτώνεις τους πάντες»

«Αν το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώνει τους πάντες, αυτός θα την κάνει», υποστήριξε.

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Ο Σάρα είχε πει πρόσφατα σε αντιπροσωπεία που τον επισκέφτηκε ότι η Δαμασκός δεν έχει καμία πρόθεση να παρέμβει στον Λίβανο, τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο άτομα που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «δεν του άρεσε καθόλου» που το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στη Βηρυτό «δύο ώρες πριν» οι ΗΠΑ συνάψουν συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να βλάψει τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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Την Κυριακή, δήλωσε στο Axios ότι αυτές οι ισραηλινές επιθέσεις «τα έκαναν όλα άνω κάτω» και καθυστέρησαν τη σύναψη της συμφωνίας κατά αρκετές ώρες.

Εξαπέλυσε επίσης μια καυστική επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Ήμουν έξαλλος. Δεν έχει καμία γαμ… ικανότητα κρίσης. Του το είπα αυτό».

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«Χωρίς εμένα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Είχα μια εξαιρετική σχέση με τον Μπίμπι», το παρατσούκλι του Ισραηλινού πρωθυπουργού, «αλλά τώρα ο Μπίμπι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά τον Λίβανο».

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με τον δηλωμένο στόχο του Σύρου προέδρου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με τον Λίβανο.

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Υπό την ηγεσία του τότε προέδρου Χάφεζ αλ Άσαντ, η Συρία προέβη σε στρατιωτική επέμβαση στη γειτονική της χώρα κατά τη διάρκεια του λιβανικού εμφυλίου πολέμου το 1976. Τα συριακά στρατεύματα δεν αποσύρθηκαν πλήρως παρά σχεδόν 30 χρόνια αργότερα.

Στις αρχές Ιουνίου, ο Τραμπ είχε ήδη αναφέρει την πιθανότητα συριακής δράσης εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Συρία και Λίβανος μοιράζονται μακρά χερσαία σύνορα.