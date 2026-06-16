Τραμπ: Στέλνει το “μνημόνιο κατανόησης” με το Ιράν στο Κογκρέσο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει «μέχρι κεραίας» στον Τύπο.

«Δεν το είχα σκεφτεί να τη στείλω» στο Κογκρέσο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για το θέμα, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν, καθώς πολλοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν ζητήσει να εξετάσουν το κείμενο. Αλλά θα τη στείλω στο Κογκρέσο, μου αρέσει αυτή η ιδέα», είπε στους δημοσιογράφους.

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Όταν ρωτήθηκε για το κείμενο της συμφωνίας, την οποία έχει ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά, πριν από τη δια ζώσης υπογραφή της, την Παρασκευή στη Γενεύη, ο Τραμπ υποσχέθηκε και πάλι ότι θα το δώσει στη δημοσιότητα.

«Όχι μόνο θα τη δημοσιοποιήσω, σίγουρα θα δώσω συνέντευξη Τύπου και θα σας τη διαβάσω μέχρι κεραίας για να είμαι σίγουρος ότι ο Τύπος θα την καλύψει σωστά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος που χθες δήλωνε ότι θέλει να περιμένει μέχρι την τελετή της υπογραφής για να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο.

Σήμερα, επανέλαβε ότι αυτό το «μνημόνιο κατανόησης» με την Τεχεράνη αναφέρει με σαφήνεια ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως «θα γίνουν αρκετά γρήγορα». «Το Ιράν το θέλει. Θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά και η σχέση τώρα έχει ομαλοποιηθεί, επομένως νομίζω ότι τα πράγματα θα κινηθούν γρήγορα», είπε κατά τη συνάντηση που είχε με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο περιθώριο της συνόδου.

«Θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε γρηγορότερα, θα μπορούσαν να κρατήσουν και για μεγαλύτερο διάστημα επίσης, αλλά θα γίνουν γρήγορα», διαβεβαίωσε.