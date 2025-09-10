O Σεμπάστιεν Λεκορνί δεσμεύεται για πραγματικές μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία

Κατά την διάρκεια της τελετής μεταβίβασης της εξουσίας κατά την οποία έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα υποδεχθεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας «τις προσεχείς ημέρες», ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές».

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή, ανάμεσα στην πολιτική κατάσταση και τις προσδοκίες των γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση, την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί που διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού που ανατράπηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μία κατακερματισμένη, άνευ κυβερνητικής πλειοψηφίας, Γαλλική Εθνοσυνέλευση .