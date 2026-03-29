Ο πρέσβης του Ιράν φέρεται να αρνείται να εγκαταλείψει τον Λίβανο παρά την απέλασή του

Ο πρέσβης του Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο και του διατάχθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με ιρανική διπλωματική πηγή.

«Ο πρέσβης δεν θα εγκαταλείψει τον Λίβανο σύμφωνα με τις επιθυμίες του προέδρου του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι και της Χεζμπολάχ», δήλωσε η ανώνυμη πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε την απόφαση, ενώ το κόμμα Αμάλ του Μπέρι ενώθηκε με τους υπουργούς της Χεζμπολάχ στο μποϊκοτάζ μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αυτή την εβδομάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εντολή απέλασης του Μοχάμεντ Ρεζά Σεϊμπανί.

Το Υπουργείο Εξωτερικών τον κατηγόρησε ότι έκανε δηλώσεις που «παρέμβαιναν στην εσωτερική πολιτική του Λιβάνου».