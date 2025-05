Στην παρέλαση της Μόσχας για τον εορτασμό της επετείου της Ημέρας της Νίκης βρέθηκαν αξιωματικοί του στρατού της Βόρειας Κορέας, με τους οποίου ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε θερμούς εναγκαλισμούς.

Με τον τρόπο αυτό, ο Ρώσος πρόεδρος απέδειξε την ισχυρή σχέση που έχει αναπτύξει με την ηγεσία της Πιονγκιάνγκ, ενώ έδειξε την αναγνώρισή του στη συνεισφορά των Βορειοκορεατών στρατιωτών στις μάχες των τελευταίων μηνών στο Κουρσκ.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο Πούτιν κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν η βορειοκορεατική αποστολή και μάλιστα αγκάλιασε τον στρατηγό του Κιμ Γιονγκ Ουν.

At the Victory Day parade in Moscow, Putin hugged North Korean generals to thank them for the North Korean army aiding the Russian Army in their war of aggression against Ukraine. 🇺🇦🇰🇵🇷🇺 pic.twitter.com/MjhgesxlMZ

ΟΒορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποίησε σήμερα μια σπάνια επίσκεψη στη ρωσική πρεσβεία στην Πιονγκγιάνγκ με την κόρη του για να τιμήσει τη ρωσική Ημέρα της Νίκης που σηματοδοτεί τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Although Kim Jong-un’s absence from the Victory Day celebrations in Moscow gave rise to speculation, his visit to the Russian Embassy in Pyongyang suggests that the decision was likely due to specific circumstances rather than any deterioration in bilateral relations.



Kim Jong… pic.twitter.com/I8OZCyGdb7