Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποίησε σήμερα μια σπάνια επίσκεψη στη ρωσική πρεσβεία στην Πιονγκγιάνγκ με την κόρη του για να τιμήσει τη ρωσική Ημέρα της Νίκης που σηματοδοτεί τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κιμ δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα θα «ενισχύσει και θα αναπτύξει τη μακρά παράδοση των σχέσεων ΛΔΚ (Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας)-Ρωσίας, τα ευγενή ιδεολογικά θεμέλια και την αήττητη συμμαχία», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Although Kim Jong-un’s absence from the Victory Day celebrations in Moscow gave rise to speculation, his visit to the Russian Embassy in Pyongyang suggests that the decision was likely due to specific circumstances rather than any deterioration in bilateral relations.



